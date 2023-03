Las mentiras de Alex Murdaugh sobre su paradero y el revés de su testimonio pesan mucho, dicen expertos legales, mientras se acerca el fin del juicio

Acusan a este hombre de matar brutalmente a tiros a su esposa e hijo 3:50

(CNN) -- Con el juicio por asesinato de Alex Murdaugh acercándose a su fin, expertos legales que han participado en algunos de los casos más destacados de Estados Unidos se unieron a CNN este miércoles por la noche para examinar preguntas clave que se cernían sobre el proceso, incluso si la admisión de Murdaugh de mentir a los investigadores podría ayudar o perjudicar su caso.

Murdaugh, un destacado abogado en Lowcountry de Carolina del Sur, está acusado de matar de un disparo a su esposa Margaret “Maggie” Murdaugh, y a su hijo Paul Murdaugh en la extensa finca de caza de la familia el 7 de junio de 2021.

Después de escuchar semanas de testimonios de los testigos, el jurado continuará escuchando los argumentos finales este jueves antes de deliberar sobre si Murdaugh es culpable de dos cargos de asesinato y dos cargos de armas, de los que se declaró inocente.

“Todo se reduce a dos cosas con las que cada fiscal tiene que lidiar. Estoy hablando de motivo y oportunidad”, dijo Laura Coates, analista legal sénior de CNN, quien presentó el panel de discusión televisado. Estos son los puntos clave de la discusión de los expertos legales sobre el caso.

La mentira de Murdaugh a los investigadores podría socavar su credibilidad con los miembros del jurado

En su testimonio de dos días la semana pasada, Murdaugh admitió que les mintió a los investigadores cuando les dijo que no había estado en la perrera de su finca la noche de los asesinatos hasta que informó haber encontrado los cuerpos allí. Esa admisión se produjo después de que varios testigos de la acusación identificaran su voz en un video tomado con el teléfono de Paul en las perreras o cerca de ellas a las 8:44 p.m.. Poco antes, según los fiscales, ocurrieron los asesinatos.

Murdaugh testificó que mintió debido al “pensamiento paranoico” derivado de su adicción a los opiáceos. Durante el panel de discusión de este miércoles, la abogada Glenda Hatchett dijo que su admisión podría haber llegado demasiado tarde.

“Creo que el hecho de que esperara hasta que hubo testimonio en esta sala del tribunal de varias personas, y luego dijo: 'Sí, yo estaba allí y estaba paranoico', realmente creo que crea una brecha de credibilidad”, dijo Hatchett, quien representó a la familia de Philando Castile, un hombre negro que recibió un disparo mortal de la policía en 2016.

“Una vez que tienes esa brecha de credibilidad, creo que también puede contaminar tu otro testimonio, ya sea que seas creíble o no”, dijo Hatchett, también ex jueza presidente del tribunal de menores en el condado de Fulton en Georgia.

Los fiscales han tratado de pintar a Murdaugh como un abogado deshonesto y deshonrado que mató a su esposa e hijo para la atención de las investigaciones sobre acusaciones de mala conducta financiera en su contra. En su testimonio, Murdaugh negó repetidamente haber cometido los asesinatos, pero admitió haber robado millones de dólares de sus antiguos clientes y su bufete de abogados.

"Este video de la perrera es la evidencia más importante"

Los fiscales han tratado de superar la falta de evidencia directa, como testigos presenciales, que vincule a Murdaugh con los asesinatos. Han construido su caso en gran parte utilizando videos, fotos y datos de ubicación y teléfonos celulares para tratar de convencer al jurado de que Murdaugh está mintiendo sobre sus acciones esa noche.

“Para obtener su condena, la fiscalía tiene que eliminar, excluir, toda hipótesis razonable de inocencia”, dijo el abogado defensor penal Mark O'Mara, quien representó al hombre que disparó fatalmente a Trayvon Martin en 2012.

Los fiscales han basado su caso en el video grabado alrededor de las perreras en el teléfono de Paul.

“Creo que este video de la perrera es la evidencia más importante en este caso para la fiscalía porque explota la gran mentira”, dijo Loni Coombs, exfiscal del condado de Los Ángeles. “Estoy hablando de la gran mentira de su coartada, donde (inicialmente) dijo: 'Yo no estaba allí en la escena del crimen'”.

Murdaugh sostiene que Maggie y Paul estaban vivos cuando salió de la perrera para regresar a la casa, y que finalmente condujo para visitar a su madre en un pueblo cercano. Encontró los cuerpos cerca de las perreras después de regresar, dijo. Las autoridades dicen que llamó al 911 después de las 10 p.m.

Los fiscales, sin embargo, han argumentado que él llevó a cabo los asesinatos y luego trató de crear una coartada abandonando la propiedad. También señalan videos que muestran que se cambió de ropa en algún momento entre cuando estaba con Paul ese día y cuando llamó al 911, aunque la defensa sugirió que el cambio no era inusual para él.

La “gran pregunta” para los jurados, dijo Coates, es “¿tuvo Murdoch tiempo para cometer un asesinato, deshacerse de las armas, limpiarse, irse y regresar en aproximadamente una hora y 17 minutos? ¿O hay una duda razonable?”.

La afirmación de Murdaugh de que estaba tomando 2.000 miligramos de opioides al día es médicamente posible

Durante su testimonio la semana pasada, Murdaugh dijo que tenía una adicción de décadas a los analgésicos opiáceos, y que contribuyó al “pensamiento paranoico” que lo llevó a mentir a los investigadores. Testificó que tomó más de 2.000 miligramos al día de oxicodona en los meses previos a la muerte de Maggie y Paul.

“A medida que mi adicción evolucionaba, me encontraba en estas situaciones o circunstancias en las que tenía pensamientos paranoicos”, dijo Murdaugh en el estrado. “El 7 de junio, no estaba pensando con claridad. No creo que fuera capaz de razonar. Y mentí sobre estar allí.

Los pacientes suelen comenzar con 10 a 20 miligramos varias veces al día, dijo este miércoles por la noche el corresponsal médico jefe de CNN, Sanjay Gupta. Si bien 2.000 miligramos suenan astronómicos en comparación, es posible tomar esa cantidad diaria, dijo.

“Las personas pueden desarrollar gradualmente una mayor tolerancia a estas drogas, estos opioides. Esto no es insólito”, dijo Gupta. “Con el tiempo, las personas pueden aumentar cada vez más la dosis”. Es "difícil saber" cuál sería el impacto de la adicción a los opiáceos en el comportamiento de una persona específica, añadió Gupta.

Murdaugh, quien dice que ahora está libre de drogas, testificó que tomó las dosis altas en parte para evitar los síntomas de abstinencia, que pueden incluir vómitos, mareos, depresión y confusión.

“Las personas pueden comenzar a desarrollar una tolerancia significativa hasta el punto en que ya no toman el medicamento para drogarse, para desarrollar euforia, sino simplemente para sentirse normales y no tener síntomas de abstinencia”, dijo Gupta.

-- Eric Levenson, Alta Spells, Dianne Gallagher y Randi Kaye de CNN contribuyeron a este informe.