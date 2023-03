Opinión | La otra amenaza nuclear que podría haber pasado por alto en el discurso de Putin un año después de la invasión a Ucrania

La amenaza de las armas nucleares de Rusia en Ucrania 2:20

Nota del editor: Marion Messmer es investigadora sénior en el Programa de Seguridad Internacional del Centro de Estudios Chatham House. Su atención se centra en el control de armas, cuestiones de política de armas nucleares y las relaciones entre Rusia y la OTAN. Las opiniones expresadas en este comentario son propias. Lee más opiniones en CNNEE/Opinión.

(CNN) -- Una referencia superficial a la posibilidad de que Rusia reanudara las pruebas nucleares pasó por alto en el discurso del presidente Vladimir Putin ante el Parlamento, la semana pasada.

En un movimiento sorpresivo, Putin dijo que Rusia estaba lista para reanudar las pruebas de armas nucleares si Estados Unidos realizaba una primero.

Si bien la mayor parte de la atención de los medios se ha centrado en que Rusia suspenda su participación en el tratado de armas nucleares Nuevo START, este anuncio fue igualmente significativo, con consecuencias potencialmente devastadoras.

Significaría un paso más hacia la escalada en Ucrania al demostrar la intención de Rusia de usar armas nucleares y podría comenzar otra carrera armamentista nuclear más devastadora.

Ni Rusia ni Estados Unidos han realizado pruebas de armas nucleares desde principios de la década de 1990; poco después, negociaron el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés) en Ginebra, y aunque tanto la India como Pakistán realizaron pruebas nucleares en 1998, solo Corea del Norte ha continuado probando ojivas nucleares desde entonces.

Si Rusia fuera a reanudar las pruebas, otros Estados con armas nucleares podrían seguirle. Corea del Norte ciertamente tomaría esto como carta blanca para realizar más pruebas y habría preocupación en EE.UU. por la posibilidad de quedarse atrás de Rusia en el desarrollo de nuevas capacidades nucleares. Todo ello conduce potencialmente a una nueva dinámica de carrera armamentista.

Estados Unidos no tiene ninguna razón ni intención de reanudar dichas pruebas. Pero al insertar esto en su discurso sobre el estado de la nación, Putin parece estar creando una narrativa falsa de que EE.UU. está trabajando para realizar una prueba de armas nucleares para justificar que Rusia rompió el CTBT y una vez más realice sus propias pruebas.

De hecho, la agencia estatal de noticias rusa, TASS, informó a principios de febrero –días antes del discurso de Putin– que el sitio de pruebas nucleares de Novaya Zemlya está listo para reanudarse si fuera necesario.

¿Por qué Rusia querría comenzar a realizar pruebas nucleares nuevamente?

En primer lugar, como una señal de intención de pasar por encima de todos los acuerdos nucleares, demostrando su capacidad y determinación, a nivel nacional e internacional, para usar armas nucleares.

Y en segundo lugar, porque Rusia está desarrollando nuevas capacidades nucleares y no tiene datos suficientes sin nuevas pruebas de ojivas.

La razón no es reconfortante. Una prueba de armas nucleares rusas destrozaría varias décadas de acuerdos internacionales y cualquier sentido de certeza en los esfuerzos de no proliferación. El CTBT respalda el Tratado de No Proliferación (TNP) al crear una premisa creíble de que los Estados reducirán sus arsenales nucleares con el tiempo en lugar de continuar expandiéndose.

¿Qué significarían las pruebas de armas nucleares rusas para otros Estados con armas nucleares?

Fomentaría la preocupación en otros Estados con armas nucleares de que Rusia puede obtener información valiosa de los datos de prueba que actualmente se están perdiendo.

Esto podría llevar a más Estados a realizar pruebas a medida que modernizan sus arsenales. En Estados Unidos, es probable que algunas figuras políticas pidan pruebas de armas nucleares, no queriendo ser superadas por Rusia o quedarse atrás. Surgiría una nueva carrera de armamentos nucleares con varias potencias nucleares compitiendo, en medio de las pocas restricciones restantes de los tratados.

Al abandonar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y expandir sus arsenales nucleares, Rusia y cualquier otro Estado que se una a una nueva serie de pruebas dañaría gravemente el TNP. Es difícil ver cómo podría recuperarse de una desviación tan drástica de su promesa central, que los cinco Estados poseedores de armas nucleares reducirán su dependencia de las armas nucleares, lo que resultará en un desarme completo e irreversible.

También aumentaría el potencial de otros Estados que buscan armas nucleares nuevamente. Corea del Sur ya ha insinuado varias veces este año que invertirá en un programa nuclear si la amenaza de Corea del Norte no disminuye. Un regreso a una carrera mundial de armamentos nucleares puede llevarlos al límite.

Las pruebas nucleares también podrían interpretarse como una señal de una mayor escalada, lo que demuestra la determinación de Rusia de utilizar armas nucleares en la guerra o una escalada del conflicto entre Rusia y la OTAN. Significaría un cambio radical de las amenazas retóricas de Putin a una realidad peligrosa que fácilmente podría salirse de control.

¿Qué se podría hacer si se viera a Rusia preparándose para una prueba nuclear?

Una prueba de armas nucleares rusas no saldría de la nada. Los servicios de inteligencia podrían ver los preparativos con anticipación. EE.UU. y el Reino Unido han estado compartiendo actualizaciones periódicas de inteligencia de Defensa desde antes de la invasión de Ucrania, para señalar a Rusia que sus motivos son transparentes y para ayudar a los aliados a coordinarse. Podrían usar este mismo mecanismo para llamar la atención sobre una próxima prueba y tratar de prevenirla.

En tal caso, la comunidad internacional debería trabajar en conjunto para convencer a Rusia de su seriedad y coherencia frente a una prueba de armas nucleares.

La respuesta debe ser aumentar de inmediato las sanciones hasta que Rusia revierta cualquier preparación para la prueba. La Unión Europea debería actuar más rápidamente sobre las sanciones de lo que lo ha hecho anteriormente. Conociendo los riesgos, otros Estados que hasta ahora han evitado tomar una posición podrían cambiar y unirse a la presión transatlántica sobre Rusia.

China la India tienen un papel clave que desempeñar. Hasta ahora, han adoptado una postura ambivalente sobre Ucrania, absteniéndose en las votaciones de la ONU y negándose a condenar a Rusia en apariencia. Sin embargo, han criticado sus amenazas nucleares.

China ha demostrado que no se siente cómoda con tal política nuclear arriesgada e igualmente no quiere que Rusia o EE.UU. inviertan en la expansión y el desarrollo de sus arsenales. Al ver tales preparativos de prueba, China podría amenazar con retirar su apoyo político y económico a Rusia, lo que sería un duro golpe para las ambiciones militares de Putin.

¿Qué se podría hacer si Rusia hace una prueba de armas nucleares?

Al realizar una prueba de armas nucleares, es posible que Putin quiera asustar a los Estados occidentales para que dejen de apoyar a Ucrania. Sin embargo, es mucho más probable que los Estados miembros de la OTAN, preocupados por la escalada, simplemente dupliquen su apoyo.

No hay buenas opciones en este escenario: una respuesta convencional de la OTAN también podría ser una escalada. Un cambio en los niveles de alerta nuclear enviaría una fuerte señal a Rusia, pero también podría provocar una mayor escalada.

Una nueva carrera armamentista nuclear se vería diferente a la de la Guerra Fría. Ya no sería en gran medida una carrera entre Rusia y EE.UU. y ciertamente incluiría a China, y tendría otras implicaciones de dinámica nuclear regional.

En caso de una prueba nuclear rusa, todos los demás Estados con armas nucleares (con la excepción de Corea del Norte, que es poco probable que se una) tendrían que unirse contra las pruebas nucleares y trabajar para que Rusia vuelva a cumplir.

La historia tiene varios ejemplos en los que el mundo estuvo cerca de una guerra nuclear devastadora y fue salvado por la buena fortuna. Confiar en la buena suerte no es una gran estrategia, especialmente en una situación tan compleja y tensa.

Agregar una Rusia cada vez más aislada, con un presidente que toma decisiones sin el aporte potencialmente moderador de otros altos funcionarios, es un escenario para el desastre.