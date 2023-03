Poderosa tormenta amenaza con tornados y vientos dañinos hacia el sur de Estados Unidos, mientras continúan las nevadas en el oeste

(CNN) -- Estados Unidos está nuevamente listo para luchar con una variedad de condiciones climáticas brutales este jueves, ya que las tormentas están a punto de traer fuertes nevadas hacia el suroeste del país y consigo la triple amenaza de tornados, vientos dañinos y lluvia hacia el sur.

Casi 40 millones de personas en partes de las Llanuras del Sur y partes del sur del país corren algún nivel de riesgo de tormentas eléctricas severas, las peores de las cuales podrían generar múltiples rondas de vientos fuertes, granizo de gran tamaño y tornados, según el Centro de Predicción de Tormentas.

“Se espera que un sistema intensificado produzca tormentas severas significativas y fuertes lluvias que podrían causar inundaciones repentinas. Piensa ahora en qué (hacer) durante una advertencia donde sea que esperes estar mañana/mañana por la noche”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional sobre los impactos de este jueves.

Se espera que el sistema desencadene tormentas de supercélulas aisladas, que conllevan el mayor riesgo de tornados violentos y granizo de gran tamaño, en el centro de Texas y el sur de Oklahoma a partir de este jueves por la tarde y se muevan hacia el este hasta la noche.

Existe una amenaza moderada de nivel 4 de 5 de tormentas severas para el este de Texas, el norte de Luisiana, el suroeste de Arkansas y el sureste de Oklahoma, incluidos Shreveport, Luisiana y los suburbios del este de Dallas.

Las ciudades de Dallas, Memphis, Little Rock y Jackson, Mississippi, tienen un riesgo de tormenta severa de nivel 3 de 5, mientras que Houston y Austin, Texas, tienen una amenaza de nivel 2 de 5.

“Se esperan vientos dañinos generalizados, granizo grande y tornados. Es posible que se produzcan algunos tornados intensos y de larga duración”, advirtió el centro de predicción.

Las fuertes lluvias también son motivo de preocupación: más de 20 millones de personas están bajo vigilancia de inundación desde Oklahoma hasta Ohio. Las tasas de lluvia podrían acercarse a los 51 milímetros por hora en las tormentas más fuertes, lo que provocaría inundaciones repentinas. Se pronostican cantidades de lluvia de hasta 127 milímetros en toda la región, con totales aislados que posiblemente excedan los 200 milíímetros.

La amenaza de clima severo se desplazará hacia el sureste y el valle de Ohio este viernes, incluidas las ciudades de Charlotte, Nashville, Atlanta y Louisville.

Se espera que el mismo sistema de tormentas traiga fuertes nevadas y hielo a las regiones del noreste y los Grandes Lagos para este fin de semana. Esta tormenta invernal de un día de duración también causó estragos en el sur de California, donde grandes cantidades de nieve dejaron a algunos varados e hicieron que las carreteras fueran intransitables durante varios días esta semana.

A significant storm system will bring severe thunderstorms, including tornadoes, and heavy rain which may produce flash flooding to the central U.S. on Thursday then move into the Great Lakes and Northeast with heavy snow and ice Friday and Saturday. https://t.co/VyWINDkBnn pic.twitter.com/l4m5eEHrJP

— National Weather Service (@NWS) March 2, 2023