¿Por qué EE.UU. es el país con más personas con obesidad del mundo?

(CNN Español) -- Estados Unidos es en la actualidad el país con más personas con obesidad del mundo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La información previa a la pandemia aportada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicaba que la prevalencia de la obesidad en adultos de EE.UU. era del 41,9%.

Una persona es considerada obesa cuando posee un IMC (índice de masa corporal) de 30 o más, y tiene sobrepeso cuando su IMC está entre 25 y 29,9. La obesidad puede aumentar el riesgo de varios tipos de enfermedades, como la diabetes, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

"Solo en Estados Unidos, hubo cuatro millones de muertes por obesidad en 2015, con más de dos tercios de esas muertes provocadas por alguna enfermedad cardiovascular", explica a CNN Kyla Lara-Breitinger, médica especializada en cardiología preventiva en la Clínica Mayo de Rochester, en Minnesota. Además, agrega, el grado de obesidad y el tiempo de tiempo que una persona es obesa influye significativamente en la enfermedad cardiovascular.

"Es increíblemente importante abordar la obesidad, ya que muchos de los síntomas del exceso de peso que incluyen problemas en la respiración y una tolerancia al ejercicio reducida pueden enmascarar una enfermedad cardiovascular subyacente", indica Breitinger.

Los grupos más afectados por la obesidad en EE.UU. son los adultos negros no hispanos (49,9 %), los adultos hispanos (45,6 %) y los adultos blancos no hispanos (41,4 %). En el año 2020, ningún estado tuvo una tasa de obesidad inferior al 20%. En Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental, el 35% o más de los adultos son obesos.

¿Cuáles son los motivos detrás de los índices de obesidad en EE.UU.?

Las causas de la obesidad son variadas, y expertos médicos recomiendan pensarla como una enfermedad multifactorial.

Algunos de los varios factores que colaboran con el desarrollo de la obesidad, según le explica a CNN Jaime Ponce, expresidente de la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS), son los siguientes:

Patrones alimenticios

Mal funcionamiento de las hormonas que indican hambre y saciedad.

Genética y la epigenética ambiental, transmitida por los padres que sufren de obesidad a sus hijos.

Factores sociales y ambientales que incluyen un estilo de vida sedentario, estrés, falta de sueño adecuado, acceso a comidas y bebidas con un alto contenido calórico.

Condiciones médicas preexistentes y medicamentos que causan aumento de peso y del hambre.

"Desde 1970, hemos visto a Estados Unidos exacerbar todo eso. Se incrementó el consumo de comidas rápidas menos saludables en porciones más grandes; se incrementó la producción de maíz y al mismo tiempo se desarrollaron nuevos endulzantes con alto contenido de jarabe de maíz, más baratos y duraderos almacenados que el azúcar; se impuso un estilo de vida que predispone a comer más afuera de la casa; y se generalizaron sistemas escolares con prácticas de alimentación poco saludables para los niños debido a contratos con compañías de bebidas y comidas rápidas que son financieramente atractivos para las escuelas", indica Ponce, quien es también director médico de Cirugía Bariátrica y Medicina de la Obesidad en CHI Memorial Hospital, en Chattanooga.

Según él, esos malos hábitos alimenticios se combinaron a su vez con la expansión de la televisión —que rápidamente se convirtió en el pasatiempo favorito de las familias—, y de las computadoras y los videojuegos. "Los trabajos sedentarios; las largas distancias hacia el trabajo que implican usar el transporte público en lugar de caminar; menos áreas para peatones; mas inseguridad para actividades al aire libre en ciertas ciudades, lo que limita las opciones para hacer ejercicio; todo forma parte de este fenómeno", dice en conversación con CNN.

"Ha sido la 'tormenta perfecta' para un país tan rico como Estados Unidos", según Jaime Ponce.

El doctor Moises Roizental, dedicado a la medicina de la obesidad y director médico del Unique Interventional Radiology, en Miami, habló con CNN y añadió que, durante años, en Estados Unidos las indicaciones —inclusive de sociedades científicas— sugerían el consumo de carbohidratos como base de la dieta diaria. Esto es: cereales, pan y pastas.

"Eso coincidió con el desarrollo y el patrocinio gubernamental a la comida procesada y rápida muy barata, que se sumó a al sedentarismo, y la publicidad de refrescos azucarados y comida con alto contenido de harinas y azúcar, que además son adictivas", afirma Roizental.

Así, el estadounidense empezó a comer más cantidad y a consumir calorías de mala calidad y alimentos ultraprocesados, más veces por día, y en todos los ámbitos, desde la escuela hasta en los hospitales, pasando por los lugares de trabajo.

"La poca conciencia y la poca cultura y educación sobre alimetación saludable son las responsables de que EE.UU. sea unos de los países con mas obesidad del mundo", asegura.

Algunos consejos para combatir la epidemia de la obesidad en EE.UU.

De acuerdo con un reporte de 2019 del The New England Journal of Medicine, si no se adoptan colectivamente hábitos alimenticios más saludables, la situación en el país empeorará. Más de la mitad de EE.UU. será obeso en 10 años y uno de cada cuatro estadounidenses será "severamente obeso", con un índice de masa corporal de más de 35, lo que significa que tendrán más de 100 libras (45 kilogramos) de sobrepeso.

Por eso, la pregunta sobre cómo combatir el sobrepeso y la obesidad se vuelve más apremiante que nunca. Al respecto, hay un consenso entre especialistas en relación tanto a la alimentación como a la actividad física.

En relación a la comida, no se trata sin embargo de comer menos. Ponce explica que se necesita más educación nutricional en diferentes niveles: "Cambiar las políticas alimentarias en las escuelas, modificar instrumentos económicos como impuestos y el etiquetado nutricional y, finalmente, desarrollar nuevas comidas que ayuden a mantener el balance calórico adecuado".

Sobre la actividad física, tampoco se busca que individualmente las personas comiencen a hacer actividad física, sino de un entorno y de políticas que las alienten a eso. "Desarrollar intervenciones designadas a cambiar el medio ambiente para incrementar la actividad física (como mejores y más seguros lugares para caminar), proveer guías para los administradores de políticas, y seleccionar estrategias para incrementar la actividad física, son algunas iniciativas para tener en cuenta", indica Ponce.

En término de programas que puedan ayudar puntualmente a las personas con esta enfermedad, las opciones son variadas.

"Nuestro programa busca la desestigmatización de la obesidad e incluye educación sobre cómo la obesidad afecta la salud cardiovascular; evaluaciones dietéticas realizadas por dietistas registrados; participación en el programa de manejo del peso conductual en grupos pequeños; y evaluación sobre medicamentos para bajar de peso como GLP-1Ras y la cirugía bariátrica ayudarían a los pacientes”, dice Kyla Lara-Breitinger, de la Clínica Mayo.

Algo similar desarrolla Ponce, al explicar que "los mejores resultados se obtienen en centros multidisciplinarios con acceso a nutricionistas, psicólogos, y con apoyo en ejercicio físico y en el manejo con medicamentos para la obesidad basados en evidencia".

Y culmina: "Vivimos en tiempos excepcionales con muchas terapias muy efectivas y muy seguras que podrían beneficiar a gran parte de la población de Estados Unidos si todos tuviéramos acceso a las diferentes formas de prevención y de manejo de la enfermedad. Aún hoy en día, hay muchas compañías de seguros médicos que no ofrecen cobertura para todas las estrategias basadas en evidencia que están disponibles".

Con información de Carolina Melo.