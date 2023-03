Chris Rock aborda la "indignación selectiva" y la bofetada de los Oscar en un especial en vivo de Netflix

Así será el live stream de Chris Rock en Netflix 1:51

(CNN) -- Chris Rock finalmente abordó la bofetada de los Oscar e hizo historia en Netflix este sábado al ser el primer evento global de streaming en vivo de la plataforma.

"Voy a intentar hacer un programa esta noche sin ofender a nadie. Voy a intentarlo lo mejor que pueda, porque nunca se sabe a quién puede provocar", dijo Rock al abrir su espectáculo desde Baltimore. "La gente siempre dice que las palabras duelen... cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un golpe en la cara".

Tras esa rápida referencia aparente a la bofetada que Will Smith le dio en el escenario de los Oscar del año pasado, Rock se guardó las bromas sobre el incidente para los últimos diez minutos del acto.

"Todos saben lo que me pasó, recibir una bofetada de Suge Smith", dijo Rock. "Todavía me duele. Tengo 'Summertime' sonando en mis oídos. Pero no soy una víctima, cariño. Nunca me verán en Oprah o en Gayle llorando... Recibí ese golpe como Pacquiao".

Rock sugirió que la respuesta de Smith a su broma en los Oscar sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, se refería más a su relación que a él.

"Me encanta Will Smith, de toda la vida", dijo Rock. "He apoyado a Will Smith toda mi vida... ahora veo 'Emancipation' solo para ver cómo le dan una paliza".

Smith interpreta a un hombre esclavizado en el drama de época "Emancipation".

"'¿Cómo es que no hiciste nada esa noche?'" comentó Rock que la gente le ha preguntado. "Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron mis padres? No te pelees delante de los blancos".

Bajo el título "Chris Rock: Selective Outrage" ('indignación selectiva' en español), el comediante abordó una amplia gama de temas en los primeros 50 minutos del especial, incluyendo la adicción, el aborto, el racismo en Estados Unidos, Meghan, duquesa de Sussex, la familia Kardashian y el 'despertar social' (del inglés wokeness).

"No tengo ningún problema con el despertar social. No tengo ningún problema. Estoy a favor de la justicia social. Estoy a favor de que la gente marginada consiga sus derechos. Lo que me molesta es la indignación selectiva", dijo Rock. "Ya sabes de lo que hablo. Si una persona hace algo, la expulsan. Si otro hace exactamente lo mismo, nada. Sabes de lo que hablo... el tipo de gente que pone canciones de Michael Jackson pero no pone las de R. Kelly. El mismo delito, solo que uno de ellos tiene mejores canciones".

Al abordar la división del país, Rock dijo: "Estados Unidos está en un estado horrible ahora mismo".

"Lo tenemos peor que Ucrania. Sí, lo dije. ¿Saben por qué? Porque Ucrania está unida y Estados Unidos está claramente dividido", bromeó Rock. "Si los rusos vinieran aquí ahora mismo, la mitad del país diría: 'Vamos a escucharlos'. Ahora mismo estamos mal".

Rock también ahondó en su vida romántica, diciendo que, cuando se dio cuenta de que las fundas de sus almohadas estaban sucias, se dio cuenta de lo mucho que las mujeres hacen por los hombres.

"Intento salir con mujeres de mi edad, que son entre 10 y 15 años más jóvenes que yo", dijo. "No odies al jugador, odia el juego. No me hice rico ni me mantengo en forma para hablar de Anita Baker. Intento joder a Doja Cat".

La actuación fue el sexto especial de standup de Rock y su segundo para Netflix después de "Tamborine" de 2018, dirigido por Bo Burnham.

Un evento previo al show arrancó con el comediante Ronny Chieng en vivo desde Los Ángeles, donde dijo a la multitud: "Podríamos haber pregrabado todo esto y a nadie le habría importado, pero estamos haciendo esto por una causa noble: acabar por fin con la televisión tradicional. De hecho, si escuchas bien puedes oír a los baby boomers cancelando los últimos paquetes de suscripción por cable".

También hubo un especial posterior al espectáculo con los comediantes Arsenio Hall, Dana Carvey, David Spade, Yvone Orji y muchos más.