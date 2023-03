RESEÑA | 'The Last of Us' nos recuerda que las personas son los verdaderos monstruos en un apocalipsis zombi

Seguidores de "The Last of Us" detectan un error en una escena 1:45

Nota del editor: Lo siguiente contiene spoilers sobre el octavo episodio de “The Last of Us”, que se estrenó el 5 de marzo.

(CNN) -- Como "The Walking Dead" y su progenie demostraron una y otra vez, las personas, abandonadas a su suerte en una sociedad sin ley, se convierten en los verdaderos monstruos durante un apocalipsis zombi, un punto destacado en el último episodio de "The Last of Us", que demuestra cuán dura, acerada e ingeniosa puede ser la adolescente Ellie.

Con Joel (Pedro Pascal) todavía enfermo, Ellie (Bella Ramsey) se encuentra con David (Scott Shepherd), líder de una comunidad hambrienta que él preside como guía espiritual.

“Es difícil confiar en extraños, lo sé”, dijo David cuando conoció a Ellie, y le aseguró: “Soy un hombre decente”.

Sin embargo, a pesar de una voz agradable y que sonaba completamente razonable al principio, David fue revelado como un tipo diferente de monstruo, recurriendo al canibalismo para alimentar a su rebaño en apuros y, finalmente, tratando de agredir sexualmente a la adolescente Ellie, quien, gracias a su valor, fu vista por David como alma gemela.

En una de las imágenes más horribles que ha producido la serie, primero Ellie y luego Joel fueron testigos de los restos de lo que David dependía para la comida; Joel incluso descubrió un horrible casillero donde se almacenaban los cuerpos.

Por su parte, Ellie se defendió después de cambiar un ciervo por antibióticos para ayudar a Joel, quien se recuperó lo suficiente como para torturar y matar a varios de los hombres de David para encontrarla. También aprovechó brillantemente su inmunidad al virus como un medio para ganar tiempo cuando David estaba a punto de matarla, antes de salvarse en lo que fue un estallido de violencia visceral.

Casi seguramente por casualidad, los episodios impares de la serie han sido generalmente más memorables que los pares, un patrón que persistió aquí. Estos últimos capítulos han sido notables por la evolución gradual de la relación Joel-Ellie, subrayada cuando finalmente la encontró al final del episodio, diciéndole a la joven emocionalmente agotada: "Está bien, pequeña", con una ternura que contrastó con la brutalidad mostrada antes.

La serie –que ya es un gran éxito para HBO (que, al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery) en términos de audiencia y resonancia en las redes sociales y medios– tiene un episodio más para consolidar sus credenciales en términos de la otra prioridad asociada con la televisión de prestigio: ser recordada cuando la temporada de premios Emmy se ponga en marcha esta primavera.

Aparte de una rica lista de estrellas invitadas, es posible que Pascal y Ramsey no hayan cerrado ese trato por completo debido a los obstáculos históricos que enfrenta este género en ese frente; aún así, con cada una de estas últimas horas, continúan construyendo sobre lo que ya parecía ser un caso bastante convincente.