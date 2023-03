La crisis del globo podría haberse evitado, dice Ministro de Asuntos Exteriores de China

¿Cómo sigue la relación entre EE.UU. y China? 1:31

Beijing (CNN) -- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, dijo en una rueda de prensa celebrada este martes que Estados Unidos podría haber evitado una "crisis diplomática" con China por lo que llamó el "incidente del dirigible no tripulado".



El alto funcionario chino también se refirió este martes al conflicto en Ucrania. "China no creó la crisis, no es parte en la crisis y no ha proporcionado armas a ninguna de las partes", sostuvo.

"China siempre hace su propio juicio y decide esta posición de forma independiente basándose en el mérito de la cuestión. Entre la guerra y la paz, hemos elegido la paz; entre las sanciones y el diálogo, hemos elegido el diálogo; entre avivar las llamas y bajar la temperatura, hemos elegido lo segundo", añadió Qin Gang.

El mes pasado, Estados Unidos derribó frente a su costa este lo que denominó un "globo de gran altitud capaz de realizar operaciones de recogida de señales de inteligencia". El ministro de Asuntos Exteriores de China repitió la afirmación de Beijing de que el globo atravesó Estados Unidos en un "accidente inesperado causado por fuerza mayor".

Qin afirmó que "ni siquiera Estados Unidos creía que supusiera una amenaza física". Sin embargo, violando el espíritu del derecho internacional y las prácticas consuetudinarias internacionales, Estados Unidos actuó con presunción de culpabilidad".

"Un accidente puede revelar algo fundamental. En este caso, la percepción y los puntos de vista de Estados Unidos sobre China están seriamente distorsionados. Considera a China como su principal rival y el desafío geopolítico más importante. Esto es como poner mal el primer botón de una camisa. Y el resultado es que la política de Estados Unidos hacia China se ha desviado por completo del camino racional y saludable".