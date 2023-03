Michelle Obama se sincera sobre sus "sollozos incontrolables" el día de la investidura de Trump

Barack y Michelle Obama producirán podcast para Amazon 0:45

Washington (CNN) -- Michelle Obama reveló que se derrumbó poco después de salir de la asunción del entonces presidente Donald Trump, según compartió con franqueza en un nuevo podcast, ya que las emociones de dejar el hogar de su familia después de ocho años y el resentimiento por la toma de posesión de Trump la abrumaron.

"Cuando esas puertas se cerraron, lloré durante 30 minutos seguidos, sollozos incontrolables, porque eso es lo mucho que estuvimos aguantando durante ocho años", dijo Obama, refiriéndose a su último viaje a bordo del avión presidencial.

La nueva revelación de la experiencia de Obama se produjo en un clip de su "The Light Podcast", que se lanzó en Audible este martes. El audio del podcast procede de la reciente gira de presentación del tercer libro de la ex primera dama, "The Light We Carry" ("La luz que llevamos"), en el que reflexiona sobre cómo ha afrontado las relaciones, las dudas sobre sí misma y la ansiedad en tiempos de incertidumbre.

El libro recoge las conversaciones que mantuvo en seis ciudades con moderadores de la talla de Oprah Winfrey, Tyler Perry, David Letterman y Conan O'Brien para promocionar y comentar su éxito de ventas.

"Después de la toma de posesión —y sabemos de quién era—, ese día fue muy emotivo por muchas razones. Dejábamos el hogar en el que habíamos estado durante ocho años, el único hogar que nuestros hijos conocían de verdad", dijo Obama. "Se acordaban de Chicago, pero habían pasado más tiempo en la Casa Blanca que en ningún otro sitio. Así que nos despedíamos del personal y de todas las personas que ayudaron a criarlos".

Obama confirmó que no estaba de "buen humor" pero que "tuvo que aguantar".

"Hubo lágrimas, hubo esa emoción. Pero luego sentarse en ese escenario y ver cómo se mostraba lo contrario de lo que representábamos: no había diversidad, no había color en ese escenario, no había reflejo del sentido más amplio de Estados Unidos", dijo Obama.

También se burló del sucesor de su marido por el número de asistentes a la toma de posesión, un punto de controversia desde hace tiempo para la Casa Blanca de Trump, que ha afirmado falsamente que la asistencia fue la mayor de la historia.

"Tomas tu último vuelo, sobrevolando el Capitolio, donde no había tanta gente. Lo vimos", dijo, lo que arrancó las risas de la audiencia.

Al promocionar el podcast en Twitter este lunes, Obama dijo que espera que inspire a otros a "compartir su propia luz".

En los años transcurridos desde que abandonó la Casa Blanca, la ex primera dama ha revelado otros detalles sobre su estado de ánimo aquel día de enero de 2017, como que "dejó incluso de intentar sonreír" durante la toma de posesión de Trump.

En declaraciones a Jimmy Fallon en 2018, dijo: "Ese día pasaron muchas cosas", pero al despedirse de la Casa Blanca un pensamiento estaba claro: "¡Adiós, Felicia!".