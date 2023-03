Últimas hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores chino equipara el posible suministro de armas a Rusia con el apoyo militar de EE.UU. a Taiwán

El ministro de Asuntos Exteriores de China equiparó este martes cualquier posible apoyo militar futuro de Beijing a la guerra de Rusia en Ucrania con la venta de armas de Estados Unidos a la isla autogobernada de Taiwán.

"¿Por qué Estados Unidos pide a China que no proporcione armas a Rusia mientras sigue vendiendo armas a Taiwán?". preguntó el ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, durante una rueda de prensa.

Qin calificó de "absurdo" que "altos funcionarios estadounidenses" se inmiscuyan en la cuestión de Taiwán, que, según dijo, es un "asunto del pueblo chino".

"Ningún otro país tiene derecho a inmiscuirse en él", afirmó.

El gobernante Partido Comunista de China considera a la democrática Taiwán como parte de su territorio, pese a no haberla controlado nunca, y el líder chino, Xi Jinping, se ha negado reiteradamente a descartar el uso de la fuerza para "reunificarla" con la China continental.

Qin reiteró este martes la postura mantenida desde hace tiempo por Beijing, negándose a descartar el uso de la fuerza para poner Taiwán bajo su control.

"Seguiremos trabajando con la mayor sinceridad y los mayores esfuerzos para lograr la reunificación pacífica", declaró. "Mientras tanto, nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias".

En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, Qin dijo este martes que "China no creó la crisis, no es parte en la crisis y no ha proporcionado armas a ninguna de las partes".

"China siempre hace su propio juicio y decide sobre esta posición de forma independiente basándose en el mérito de la cuestión", dijo Qin." Entre la guerra y la paz, hemos elegido la paz; entre las sanciones y el diálogo, hemos elegido el diálogo; entre avivar las llamas y bajar la temperatura, hemos elegido esto último".

Algo de contexto: los esfuerzos de Beijing por presentarse como pacificador en la guerra de Ucrania se han visto gravemente socavados por su negativa a reconocer la naturaleza del conflicto —hasta ahora ha evitado calificarlo de "invasión"— y su apoyo diplomático y económico a Moscú.