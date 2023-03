Salma Hayek y Antonio Banderas presentarán en los Premios Oscar 2023

La Academia de Hollywood hace anuncios y comienza a votar por el Oscar 3:20

(CNN Español) -- La mexicana Salma Hayek y el español Antonio Banderas están entre los presentadores de los Oscar 2023, según la lista divulgada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que incluye también a figuras como Halle Bailey, Hugh Grant, Jessica Chastain y Nicole Kidman.

La edición número 95 de los Oscar se celebrará este domingo en el Dolby Theatre en Hollywood.

Después de la controvertida presentación de Chris Rock en la gala de 2022, la ceremonia de premiación de este año estará a cargo del ya conocido presentador Jimmy Kimmel, quien previamente fue el anfitrión de los Oscar en 2017 y 2018.

La academia había adelantado anteriormente que entre los presentadores estarían Dwayne Johnson, Emily Blunt, Glenn Close, Melissa McCarthy y Zoe Saldaña, y a pocos días de la ceremonia sumó los nuevos nombres, entre los que se encuentran las estrellas latinoamericanas. Puedes consultar quiénes serán los presentadores aquí.

El evento también contará con la participación de Rihanna, quien poco después de su actuación histórica en el medio tiempo del Super Bowl 2023 interpretará "Lift Me Up" de "Black Panther: Wakanda Forever" de Marvel durante la transmisión del 12 de marzo.

publicidad

Este año, la lista de nominados a los Premios de la Academia reconoce tanto las películas como las actuaciones aclamadas por la crítica, y también muestra cierto amor por las películas populares en la taquilla como "Top Gun: Maverick" y "Avatar: The Way of Water", ambas candidatas a mejor film. Además, la lista incluye un reconocimiento al cine latinoamericano: la película "Argentina, 1985" compite en la categoría de mejor cinta internacional. (Puedes ver todos los nominados por categoría aquí).

La ceremonia se empezará a transmitir a las 8:00 p.m., hora de Miami, o 5 p.m., hora del Pacífico, a través de ABC en más de 200 territorios en todo el mundo, según la Academia.

Para Latinoamérica, usualmente la ceremonia de los Premios Oscar se transmite por TNT Latinoamérica, que forma parte de WarnerBros Discovery, la casa matriz de CNN.

Con información de Alli Rosenbloom de CNN.