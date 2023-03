Un tren de carga de CSX se descarrila en Virginia Occidental: deja 3 heridos y diesel derramado en un río

Se descarrila otro tren de Norfolk Southern en Ohio 2:16

(CNN) -- Un tren de carga de CSX se descarriló la mañana de este miércoles después de chocar con un desprendimiento de rocas en un área remota de Virginia Occidental, hiriendo a tres miembros de la tripulación y derramando combustible diesel en un río cercano, según un comunicado de prensa de la compañía.

Los tres miembros de la tripulación estaban en la locomotora, que se incendió después del descarrilamiento y están siendo tratados por lesiones que no amenazan la vida, dijo CSX. Dos fueron trasladados en avión y el tercero fue llevado al hospital en una ambulancia, dijo a CNN un operador de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Summers.

El combustible diesel y el petróleo se derramaron en New River, y se implementarán medidas de contención, dijo CSX. La empresa también señaló que el tren de carbón estaba vacío y no transportaba materiales peligrosos. La portavoz de CSX, Sheriee Bowman, le dijo a CNN que 22 vagones de tren vacíos se descarrilaron.

“El incidente no representó ningún peligro para el público”, dijo el comunicado de CSX.

El descarrilamiento se produce aproximadamente un mes después de que un tren de carga de Norfolk Southern que transportaba materiales peligrosos se descarrilara e incendiara cerca de East Palestine, Ohio, liberando sustancias químicas potencialmente peligrosas en el aire y el agua. El incidente impulsó esfuerzos políticos bipartidistas para prevenir futuros incidentes.

La Administración Federal de Ferrocarriles dice que está monitoreando activamente el descarrilamiento y dijo que el fuego ha sido extinguido. La administración dijo que el descarrilamiento ocurrió en una ruta de Amtrak, por lo que se pueden esperar demoras residuales.

Al menos una locomotora y un tanque de combustible cayeron al New River, dijo la División de Manejo de Emergencias de Virginia Occidental. La división dijo que el descarrilamiento ocurrió en un área remota al sur de Sandstone dentro del Parque Nacional y Reserva New River Gorge, que en 2021 se convirtió en el parque nacional número 63 de Estados Unidos.

Sam Richmond publicó fotos en Facebook del accidente que tomó desde un acantilado sobre la escena. Las fotos muestran el tren en llamas y un vagón volcado descansando en el New River.

CSX posee 3,6 metros (12 pies) desde el medio de la vía del tren a cada lado y es responsable de la limpieza, dijo la división, y elogió los esfuerzos iniciales de la compañía y los socorristas.

“Me gustaría felicitar a las agencias de respuesta y a CSX por su respuesta rápida y eficiente”, dijo Steve Lipscomb, gerente de emergencias del condado de Summers. “Todas las agencias trabajaron en equipo para brindar asistencia médica inmediata y transporte a los heridos”.

No hay caminos cerrados y no ha habido evacuaciones de casas cercanas, dijo la división.

El jefe adjunto Tim Adkins del Departamento del Sheriff del condado de Summers dijo que recibieron una llamada alrededor de las 5 a.m. de este miércoles sobre el descarrilamiento en un “tramo bastante remoto del ferrocarril”. Hubo "daño extenso" al tren, pero no a la propiedad exterior y no se bloquearon las carreteras, dijo.

Ross Levitt, Michelle Watson y Nicki Brown de CNN contribuyeron a este reporte.