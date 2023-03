Últimas hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

El Kremlin afirma que los informes sobre el sabotaje del Nord Stream forman parte de una "campaña de desinformación"

Las informaciones según las cuales un "grupo proucraniano" perpetró los atentados contra los gasoductos Nord Stream el año pasado forman parte de una "campaña de desinformación", declaró este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los medios estatales rusos.

"Está claro que los autores del ataque quieren desviar la atención. Se trata de una evidente campaña de desinformación coordinada por los medios de comunicación", declaró Peskov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Sus comentarios se producen después de que The New York Times publicara este martes un informe en el que se citaban nuevos datos de inteligencia revisados por funcionarios estadounidenses según los cuales un "grupo proucraniano" podría haber estado detrás del ataque del pasado mes de septiembre contra el suministro de gas ruso a Europa.

Ucrania ha negado cualquier implicación en el sabotaje.

Peskov también "expresó su perplejidad" por el hecho de que las autoridades estadounidenses pudieran "hacer suposiciones sobre ataques terroristas" contra los gasoductos sin una investigación, informó RIA. Pidió una "investigación urgente y transparente" del incidente, según RIA.

Un poco de contexto: el sabotaje, que dañó dos tuberías que transportaban gas ruso a la Unión Europea y afectó a una fuente de ingresos crucial para Moscú, ha rodeado de misterio a los posibles responsables. Ambos gasoductos estaban cerrados en el momento del ataque, que se produjo meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Una fuente familiarizada con la inteligencia estadounidense dijo a CNN que la evaluación citada en el informe de The New York Times no se hizo con alta confianza y no es la opinión predominante de la comunidad de inteligencia. EE.UU. aún no ha identificado a un culpable del ataque, dijo la fuente.