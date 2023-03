Erica Herman, exnovia de Tiger Woods, presenta demandas contra el golfista

La vida de Tiger Woods: impresionantes marcas y polémicas 2:01

(CNN) -- Erica Herman, quien fue novia de Tiger Woods durante mucho tiempo, presentó dos demandas separadas después de que terminó su relación de seis años. Ambas presentaciones se realizaron ante el tribunal de circuito del condado de Martin, Florida.

La primera demanda, presentada en octubre, alega que un fideicomiso propiedad de Woods violó la Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de Florida al romper el contrato de arrendamiento verbal. La presentación establece que los daños reales “probablemente se midan en más de US$ 30.000.000”. Woods no es nombrado como acusado en la demanda de octubre.

En diciembre, el fideicomiso presentó una moción para que el tribunal desestimara con perjuicio la demanda de Herman, alegando que la disputa entre los dos comenzó cuando Woods rompió su relación con Herman en octubre y le informó "que ya no era bienvenida" en la casa de Woods. Además, establece que el acuerdo de no divulgación entre los dos requería "arbitraje confidencial en todas las disputas entre" Herman y Woods, y que la demanda de Herman viola ese acuerdo. Se adjunta una copia del acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) a la moción del fideicomiso de Woods, pero la versión disponible públicamente de ese documento está censurada por completo.

Este lunes se entregó a Woods una demanda más reciente destinada a anular el acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés). Ambos casos están siendo presentados por Fisher Potter Hodas, un especialista en derecho familiar con sede en Florida. CNN contactó a Fisher Potter Hodas para obtener más comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.

CNN también contactó a los representantes de Woods para pedir comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.

La presentación de octubre alega que el fideicomiso irrevocable de Homestead de la isla de Júpiter de Woods puso fin ilegalmente a la tenencia de Herman en la propiedad de la pareja en Hobe Sound, Florida.

La presentación legal establece que “el demandado (Woods y su fideicomiso) eligió participar en ‘prácticas prohibidas’, causando… daños emocionales severos al demandante. Las prácticas prohibidas se realizaron intencionalmente, de forma premeditada y con alevosía y premeditación ”.

Específicamente, la demanda afirma que los “agentes del demandado” le dijeron a Herman que “empacara una maleta para unas vacaciones cortas” antes de revelarle que la habían dejado fuera de la casa cuando llegó al aeropuerto. Afirma que los abogados del fideicomiso estaban disponibles para “confrontar” a Herman con “propuestas para resolver el delito que estaban cometiendo”.

La presentación también alega que los agentes de Woods y el fideicomiso sacaron las pertenencias de Herman de la propiedad y "malversaron" más de US$ 40.000 de su efectivo.

El NDA se firmó en agosto de 2017 según el expediente judicial, pero Herman cree que es "inválido e inaplicable".

Señala que, durante el litigio, un fideicomiso controlado por Woods inició un arbitraje contra Herman basado en el NDA, expresando así su creencia de que el acuerdo sigue siendo válido.

La presentación solicita que la "supuesta cláusula de arbitraje" en el NDA se considere inaplicable en virtud de la Ley federal para poner fin al arbitraje forzado de agresión sexual y acoso sexual de 2021 y la Ley federal Speak Out.

El proyecto de ley anterior, que se convirtió en ley pública en marzo de 2022, “invalida los acuerdos de arbitraje que impiden que una parte presente una demanda en los tribunales que involucre agresión sexual o acoso sexual, a elección de la parte que alega tal conducta”, según el sitio web del Congreso.

La Ley Speak Out se convirtió en ley pública en diciembre de 2022 y “prohíbe la exigibilidad judicial de una cláusula de no divulgación o cláusula de no menosprecio acordada antes de que surja una disputa que involucre agresión sexual o acoso sexual”.

La presentación no acusa a Woods de agresión sexual o acoso sexual. En una portada civil adjunta a la demanda de octubre, el abogado de Herman indicó "no" cuando se le preguntó si el caso "involucra acusaciones de abuso sexual".