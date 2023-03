¿Quiénes son los directores, actores y actrices que más premios Oscar han ganado en la historia?

Las 5 películas con más premios Oscar en la historia 0:48

(CNN Español) -- Los Premios Oscar están a menos de un día de distancia. El 12 de marzo podremos ver la entrega número 95 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Entre tantos nominados cada año a los Oscar, siempre surge una duda: ¿quiénes son los máximos ganadores? Aquí mismo te lo contamos.

Personas con más premios Oscar a mejor director

Según IMDb, el máximo ganador de esta distinción en los Oscar es John Ford, quien lo ganó en cuatro ocasiones por las siguientes películas: The Informer (1936), The Grapes of Wrath (1941), How Green Was My Valley (1942), The Quiet Man (1953).

Después de Ford, dos directores han ganado tres veces el premio Oscar a mejor director:

Frank Capra: It Happened One Night (1935), Mr. Deeds Goes to Town (1937), You Can't Take It with You (1939).

William Wyler: Mrs. Miniver (1943), The Best Years of Our Lives (1947), Ben-Hur (1960).

Más premios Oscar a mejor actriz

Katharine Hepburn es quien más ha ganado premios Oscar a mejor actriz, con un total de cuatro. Las películas en donde consiguió estas distinciones fueron Morning Glory (1933), Guess Who's Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) y On Golden Pond (1981), según IMDb.

Apenas un escalón abajo está Frances McDormand con tres premios a mejor actriz: en Fargo (1996), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) y Nomadland (2020).

Asimismo, una mención especial a Janet Gaynor, quien en 1929 fue la primera actriz en recibir este premio, y lo hizo gracias a su trabajo en tres películas: Seventh Heaven, Street Angel y Sunrise.

Ahora los galardones a mejor actriz de reparto

Dos actrices lideran esta categoría con dos premios cada una: Shelley Winters, por su trabajo en The Diary of Anne Frank (1959) y en A Patch of Blue (1965); y Dianne Wiest, por su interpretación en Hannah and Her Sisters (1986) y en Bullets Over Broadway (1994).

Es necesario hacer menciones especiales a Meryl Streep y a Ingrid Bergman. Aunque ambas ganaron un premio a mejor actriz de reparto (Streep por su trabajo en Kramer vs. Kramer en 1979 y Bergman por Murder on the Orient Express en 1974), cada una se llevó dos Oscar a mejor actriz: Bergman en las películas Gaslight (1944) y Anastasia (1956); y Streep en Sophie’s Choice (1982) y The Iron Lady (2011), según IMDb.

Meryl Streep es la actriz con más nominaciones en la historia: 21 en total.

Más premios Oscar a mejor actor

Daniel Day-Lewis es la única persona que tiene tres Oscar a mejor actor. Los consiguió consiguió por sus trabajos en las siguientes películas: My Left Foot (1989) en el papel de Christy Brown, There Will Be Blood (2007) como Daniel Plainview y en Lincoln (2012) interpretando a Abraham Lincoln.

Los actores que tienen dos de estos galardones son Fredric March, Spencer Tracy, Gary Cooper, Marlon Brando, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, Tom Hanks y Sean Penn.

Ahora los premios a mejor actor de reparto

Esta distinción la encabeza Walter Brennan con tres estatuillas: por su trabajo en Come and Get It (1936), Kentucky (1938) y The Westerner (1940), señala IMDb.

Con dos premios Oscar a mejor actor de reparto, también tenemos a Anthony Quinn, Peter Ustinov, Melvyn Douglas, Jason Robards, Michael Caine, Christoph Waltz y Mahershala Ali.

Una mención especial a Jack Nickolson, quien ganó este premio una vez (por su actuación en Terms of Endearment), logro que se une a sus dos Oscar a mejor actor.