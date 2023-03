¿Recuerdas cuando Gillian Anderson mostró su tanga en la noche de los Oscar?

Crédito: J. Vespa/WireImage/Getty Images

(CNN) -- La escena: corría el año 2001 en los Premios de la Academia. Julia Roberts ganó el premio a la mejor actriz por su papel de Erin Brockovich y lo celebró con su entonces novio Benjamin Bratt. "Gladiator", "Traffic" y "Crouching Tiger, Hidden Dragon" fueron galardonadas con múltiples premios a lo largo de la noche. Björk, por su parte, lució un vestido con un cisne blanco colgado del cuello.



Puede que el extravagante vestido de cisne dominara la cobertura de la alfombra roja ese año, pero hay otro conjunto emblemático de la época: Gillian Anderson, en la cima de la fama de "X Files", acudió a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair con un vestido azul marino con la espalda descubierta, con un detalle atrevido. Cuando se dio la vuelta, su tanga era totalmente visible, saliendo del vestido de jersey con escote ultrabajo de Eduardo Lucero.

La actriz de "Sex Education" y "The Crown" no fue la primera en lucir una tanga visible durante la temporada de premios, un estilo propio de los años 2000 que ha resurgido últimamente, pero estrellas como Rose McGowan y Halle Berry ya lo habían hecho en los MTV Video Music Awards y los MTV Movie Awards de años anteriores, en los que reinaba la sensualidad y la exageración.

El conjunto de Anderson, que incluía unas gafas de sol ovaladas, contrastó con los atuendos de los Oscar de la noche, como el vestido blanco y negro de Valentino de Roberts y el voluminoso vestido de alta costura de Chanel en color gris topo de Jennifer López.

Desde entonces, la decisión de estilo desenfadada de Anderson se ha convertido en un icono, pero también se ha malinterpretado. La tanga se ha confundido con parte del vestido o con una decisión intencionada para demostrar su poder. En un panel de la conferencia FanX en 2016, Anderson reveló la verdad: fue una decisión de última hora para evitar un mal funcionamiento del vestuario.

"No recuerdo cómo llegó ese vestido a mi vida, y ni siquiera estoy segura de habérmelo probado la noche antes de ponérmelo. Pero cuando me lo puse, mis pelos púbicos se asomaban a través del vestido", dijo Anderson al moderador y al público entre carcajadas estridentes. "Y había dos soluciones... Elegí la solución número dos, que era ponerme una tanga".

Usos recientes

El nuevo milenio comenzó como la era posterior a Sisqó, cuando el cantante de R&B pidió ver más tangas en 1999 y la moda respondió a su vez con ropa interior adornada como accesorios. Ahora, se ha producido un cambio generacional cuando los pantalones de tiro bajo y las tangas visibles de Paris Hilton han dado paso a las versiones actualizadas de Bella Hadid, mientras que el estilo de Anderson ha sido vuelto a usar por personas como Alexa Demie, que llegó en 2019 al estreno de “Euphoria" con un vestido de piel de serpiente con escote de espalda y una tanga adornada con cristales de Swarovski.

También está el caso de Hailey Bieber, quien en la Met Gala de 2019 llegó con un vestido rosa brillante de Alexander Wang con un detalle de tanga con gemas incrustadas. En esa ocasión Anderson recurrió a Twitter para comparar el look con el suyo.

"Otro ejemplo de que la necesidad es la madre de la invención", subtituló las dos imágenes una al lado de la otra.

En cuanto al destino del vestido de Eduardo Lucero, Anderson lo donó a una subasta benéfica (sans thong) a beneficio de la investigación sobre el trastorno genético Neurofibromatosis, según su sitio web.

En otra movida cumbre de la era Y2K, habló sobre el vestido y la subasta en dos publicaciones diferentes de Yahoo! en donde respondía en un chat preguntas sobre ella y su trabajo de caridad.

En uno de los chats, apenas días después de los premios Oscar, la usuaria "angiescully" le preguntó sobre su estilo. "Me encantan los vestidos que has usado en las entregas de premios recientes, etc. ¿Eliges tus propios vestidos? Porque si lo haces, ¡sigue con los que tienen la espalda descubierta!"

Anderson respondió que recientemente descubrió a Lucero, "¡a quien amo!" escribió. "¡Simplemente hace algunos vestidos muy bonitos sin espalda!"