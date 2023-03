Los récords Guinness que Shakira y Bizarrap rompieron con su éxito “BZRP Music Sessions Vol.53”

La sesión de Shakira con Bizarrap rompe 4 récords Guinness 1:01

(CNN Español) -- Shakira y el productor musical Bizarrap siguen haciendo historia con su colaboración “BZRP Music Sessions Vol.53”. Los artistas acaban de batir cuatro Guinness World Records, según anunció este viernes la organización en su página oficial.

Guiness World Records afirmó en un comunicado que "la cantante colombiana y el DJ y productor argentino de 24 años —cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde— tienen mucho que celebrar después de haber conseguido no sólo un número uno juntos, sino también cuatro títulos Guinness World Records".

Además, destaca que esta canción "reescribió la historia de la música latina cuando el video fue publicado en YouTube el 12 de enero de 2023".

El impacto de la canción de Shakira y Bizarrap en las marcas que menciona la colombiana 1:09

La “BZRP Music Sessions Vol.53” se convirtió en la canción latina que más rápido llegó a 100 millones de reproducciones en YouTube, en menos de tres días. También fue la canción latina que más reproducciones tuvo en 24 horas en esa plataforma, con 63 millones de visitas.

Además de los récords en YouTube, el tema también hizo historia en Spotify: fue la canción latina con más reproducciones en Spotify en 24 horas, alcanzando 14.393.342. Y, como si fuera poco, fue la canción latina con mayor reproducciones en Spotify en una semana, al acumular más de 80 millones de reproducciones.

publicidad

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Bizarrap agradeció los títulos en la noche de este viernes: "Nos dieron unos pares de Récord Guinness. ¡Gracias por el reconocimiento!", escribió el productor junto a la fotografía con los premios.

Michael Empric, quien adjudica oficialmente los Guinness World Records, fue el encargado de entregarles a Shakira y Bizarrap sus certificados, de acuerdo con el comunicado, y lo hizo nada menos que en el camerino de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, antes de que los artistas subieran al escenario para interpretar su éxito musical en la noche de este viernes.

El éxito musical a menudo se atribuye a que el tema fue explícito en cuanto a la separación de Shakira con el exjugador de fútbol Gerard Piqué. A través de un juego de palabras, le nombra tanto a él como a su actual pareja, Clara Chía.

La colombiana comienza la canción diciendo: “Perdón cogí otro avión / aquí no vuelvo no quiero otra decepción / tanto que te la dabas de campeón / y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”. Además, dice: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal…pique“.

Semanas después del éxito, la cantante agradeció a Bizarrap por la oportunidad de desahogarse y de sanar el dolor, según ella misma afirmó en una entrevista en la cadena N+.

Más allá los cuatro títulos compartidos, la cantante colombiana cosechó otros diez reconocimientos por su cuenta, de acuerdo con el Guinness World Records.

Así, Shakira es la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el No. 1 de la lista Billboard de Latin Airplay; es la artista femenina con la mayor cantidad de primeros lugares en la lista Billboard de Latin Airplay; tiene la mayor cantidad de semanas acumuladas en el No. 1 en la lista Billboard de Hot Latin Songs; la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista Hot Latin Songs y la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista Billboard de Latin Airplay.

También posee la mayor cantidad de No. 1 en la lista de Billboard de Latin Pop Airplay de Billboard; es la artista femenina con la mayoría de los 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Latin Pop Airplay; es la mayor cantidad de No. 1 en la lista de ventas de canciones digitales latinas de Billboard; es la artista femenina en liderar la mayor cantidad de listas de Billboard con una canción en español; y, por último, tiene el récord de listas Billboard encabezadas por un tema en español de una artista femenina.

La organización añade que, más allá de los títulos de este viernes, Shakira tiene 17 títulos de récord en los Guiness World Records.

Por su parte, el aclamado por la crítica, DJ y productor Bizarrap es el primer artista de Argentina en alcanzar el puesto número 1 en las listas de música globales combinadas. Además de conseguirlo con Shakira, el productor lo había logrado antes, en un período de apenas siete meses, con la "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52", una colaboración con el artista español que también escaló hasta la cima de todos los ránkings.

Sus music sessions son un formato muy conocido que a menudo se vuelve viral en las redes sociales, y han incluido colaboraciones con artistas como Nathy Peluso o Residente.

Son reconocidas por su estilo: el cantante frente al micrófono desde diferentes ángulos, y Bizarrap al fondo, de espalda a la cámara, frente a su portátil y mesa de mezclas. Las “sessions” no tienen un género musical específico, cada canción es original y personalizada para cada artista.