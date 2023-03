¿Qué pasó en el tiroteo mortal en un centro de Testigos de Jehová de Hamburgo, Alemania?

Al menos 6 muertos tras tiroteo en una iglesia de Hamburgo 1:26

(CNN) -- Alemania quedó conmocionada después de que un hombre armado matara el jueves a seis personas, así como a un bebé en gestación, en un centro de los Testigos de Jehová en Hamburgo, antes de apuntarse a sí mismo con el arma al tiempo que la policía irrumpía en el edificio.

El atacante, un ciudadano alemán de 35 años, era un exmiembro de la comunidad de los Testigos de Jehová, según el fiscal del estado de Hamburgo.

La policía alemana sigue buscando un posible móvil después de que el tirador abriera fuego en un acto al que asistieron 50 personas el jueves por la noche. "Hamburgo nunca ha visto un tiroteo masivo como este", dijo el ministro del Interior, Andy Grote, en una rueda de prensa el viernes.

El atacante actuó solo, dijo Grote. "Podría haber habido más víctimas si la policía no hubiera intervenido tan rápidamente", dijo.

¿Quiénes son las víctimas del tiroteo?

La madre del bebé en gestación que murió sobrevivió a sus heridas de bala, dijo a la prensa el jefe de la policía de Hamburgo, Matthias Tresp. Según la policía, cuatro hombres y dos mujeres —todos de nacionalidad alemana y con edades comprendidas entre los 33 y los 60 años— murieron en el atentado.

publicidad

Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. La policía dijo que entre ellos hay seis mujeres y dos hombres. Seis son de nacionalidad alemana, un herido es de Uganda y otro de Ucrania. Las víctimas no tienen relación con el presunto autor del atentado, según Tresp.

El sospechoso era un exmiembro de los Testigos de Jehová

El sospechoso abandonó la comunidad de los Testigos de Jehová hace unos 18 meses, "aparentemente no en buenos términos", dijo el viernes a la prensa Thomas Radszuweit, funcionario de seguridad de Hamburgo. Se trata de un ciudadano alemán de 35 años, identificado únicamente como Philipp F. en virtud de las leyes alemanas de protección de la intimidad.

Philipp F. había sido miembro de los Testigos de Jehová, pero no está claro si fue excluido de la comunidad o la abandonó voluntariamente. Según Radszuweit, el presunto autor del tiroteo no era conocido previamente por las autoridades de Hamburgo. Radszuweit añadió que aún se desconocen los motivos del tiroteo y que no hay indicios de motivos políticos.

Por su parte, Ralf Peter Anders, portavoz de la fiscalía de Hamburgo, afirmó que "no hay indicios de un trasfondo terrorista" en el ataque.

Ralf Martin Meyer, jefe de la policía de Hamburgo, dijo que se estaba investigando el estado mental del sospechoso, y añadió que era posible que padeciera una enfermedad mental. Meyer dijo que estaba en posesión legal de una pistola semiautomática desde diciembre de 2022. Durante el ataque, el pistolero disparó nueve cargadores de munición.

Líderes religiosos y políticos enviaron mensajes de condolencia, incluido el canciller alemán, Olaf Scholz, quien denunció el "brutal acto de violencia".

Testigos describen lo sucedido

La policía fue llamada al lugar de los hechos a las 9:04 p.m. hora local (3:04 p.m. hora del este) del jueves por la noche, dijo Grote. Los primeros equipos llegaron a las 9:08 p.m. y entraron en el edificio tres minutos después.

Los Testigos de Jehová en Alemania dijeron en un comunicado: "La comunidad religiosa está profundamente entristecida por el horrible ataque contra sus miembros en el Salón del Reino de Hamburgo después de un servicio religioso".

Un testigo no identificado describió el momento en que sonaron los disparos en el ataque del jueves por la noche. "Oímos disparos", dijo citado por la agencia de noticias Reuters. "Hubo 12 disparos continuos. Luego vimos cómo se llevaban a la gente en bolsas negras".

Un vecino del centro de los Testigos de Jehová en Hamburgo declaró el viernes a RTL Alemania, afiliada de CNN: "Escuché 'bam, bam, bam, bam, bam'. Y me pregunté, '¿quién sigue trabajando ahora con el martillo mecánico? Esa fue mi primera idea, porque no se oyen disparos [por aquí]".

Mensajes de condolencia

El canciller Scholz encabezó los mensajes políticos tras el ataque.

"Varios miembros de una comunidad de Jehová fueron víctimas anoche de un brutal acto de violencia. Mis pensamientos están con ellos y con sus seres queridos", escribió en Twitter.

Más tarde dijo que el país había quedado "aturdido" por el tiroteo. En su intervención en una feria comercial en Múnich el viernes, el canciller alemán destacó el impacto devastador del "terrible incidente" ocurrido en su ciudad natal de Hamburgo. "Estamos aturdidos por esta violencia", dijo Scholz.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, expresó su pesar en Twitter: "Un atentado espantoso en una iglesia de GrossBorstel, Hamburgo, anoche. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ha expresado sus condolencias. "Terribles noticias desde Hamburgo", dijo en Twitter el viernes. "Envío las condolencias de Francia a los familiares de las víctimas y a todos nuestros amigos alemanes. Nuestros pensamientos están con ellos".

Las imágenes de la noche del jueves mostraban a numerosos policías armados dentro y alrededor del Salón del Reino, mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar. En un momento dado se desplegó un equipo de desactivación de bombas.

Las calles que rodean el lugar de culto fueron acordonadas, y la policía advirtió previamente del "peligro extremo" en la zona, añadió el portavoz. Se instó a los residentes locales a permanecer en sus casas.

Leyes más estrictas sobre la tenencia de armas

En Alemania se han registrado tiroteos de este tipo, aunque son más raros que en Estados Unidos. Según las estadísticas publicadas por el Registro Nacional de Armas de Fuego del país en 2013, Alemania es el cuarto país con mayor posesión de armas per cápita. Sin embargo, sus estrictas leyes hacen que se mantengan en gran medida fuera de la vista del público.

Los ciudadanos alemanes necesitan una tarjeta de tenencia de armas para poseer o comprar un arma y una licencia de armas para usar o llevar una cargada. Los cazadores no necesitan licencia de armas siempre que tengan una licencia de caza.

Las leyes de control de armas en Alemania se han endurecido aún más en los últimos años tras varios tiroteos. En 2003 se introdujo una nueva Ley de Armas tras un tiroteo en una escuela de Erfurt que se saldó con 16 muertos.

En enero de 2022, al menos una persona murió después de que un hombre abriera fuego contra estudiantes en un aula de la Universidad de Heidelberg, en el suroeste de Alemania.

Y en 2020, un tiroteo masivo en dos bares acabó con la vida de varias personas.

Nota del editor: este artículo fue actualizado con información reciente.