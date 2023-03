Más de medio siglo después de que una adolescente fuera estrangulada, las autoridades identificaron al sospechoso del asesinato. Pero el caso no está cerrado.

Así ayudó este joven de 20 años a resolver un asesinato de 1964 1:45

(CNN) -- Más de 52 años después de que Pamela Lynn Conyers, de 16 años, fuera estrangulada hasta la muerte en el centro de Maryland, las autoridades dicen que han identificado a un sospechoso en su asesinato con la ayuda de la genealogía genética.

El sospechoso, a quien la policía identificó como Forrest Clyde Williams III, habría tenido 21 años en el momento de los asesinatos. Murió en Virginia, de donde era originario, en 2018 por “causas naturales”, dijo el teniente de la policía del condado de Anne Arundel, Jackie Davis, en una conferencia de prensa este viernes.

Si Williams estuviera vivo hoy, habría sido acusado del asesinato, dijo la policía. Davis dijo que las autoridades pudieron encontrar una foto policial del sospechoso porque había sido arrestado varias veces a principios de la década de 1970, después del asesinato de Pamela, por delitos menores, como actuar “borracho y desordenado”.

Pamela, una estudiante de secundaria, desapareció el 16 de octubre de 1970, después de hacer un mandado en un centro comercial cercano, dijo Davis a los periodistas.

Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, a poca distancia de donde las autoridades recuperaron su automóvil abandonado menos de 24 horas antes. Un médico forense consideró que la causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento y dictaminó que su muerte fue un homicidio, agregó Davis.

publicidad

“Ella simplemente estaba haciendo lo que la mayoría de los estudiantes de secundaria de 16 años hacían en ese entonces: vivir su vida, crear recuerdos y pasar momentos preciosos con su familia y amigos. Simplemente celebrando y disfrutando la esencia de sus años de adolescencia hasta que su vida fue arrebatada trágica y egoístamente”, dijo la jefa de policía del condado de Anne Arundel, Amal Awad.

“Pamela nunca fue olvidada, ni será olvidada”, agregó el jefe.

Cómo ayudó la genealogía genética

La policía no cree que Williams y la joven Pamela se hayan conocido antes del asesinato de la adolescente, dijo Davis.

La evidencia recopilada en la escena del crimen durante ese tiempo y la tecnología evolucionada que no existía hace décadas ayudaron a las autoridades a encontrar al sospechoso, dijo la policía.

“Los agentes del FBI utilizan la genealogía genética de investigación para generar nuevas pistas, cuando se han agotado otros métodos de investigación”, dijo Thomas Sobocinski, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Baltimore.

La genealogía genética combina evidencia de ADN y genealogía tradicional para encontrar conexiones biológicas entre personas, y en los últimos años ha ayudado a los detectives a reducir sus listas de posibles sospechosos en casos sin resolver.

ADN en una batata ayuda a resolver un asesinato 12 años después en Massachusetts

“Usamos el ADN de la escena del crimen y su análisis para desarrollar un perfil”, dijo Sobocinski. “Luego usamos bases de datos e información de acceso público para identificar a los familiares potenciales de un sospechoso o de la víctima”.

Con base en esos resultados, los investigadores luego intentan crear una especie de árbol genealógico y “trabajar generacionalmente en ese árbol hasta llegar a alguien que pueda encajar en el perfil de edad y género” del sospechoso, agregó Sobocinski.

El policía dijo que no quería dar más detalles sobre el proceso utilizado en el caso de Pamela para evitar comprometer la investigación en curso.

Aunque no ofreció detalles, Sobocinski confirmó que los investigadores del caso habían "obtenido muestras de ADN de personas" antes de finalmente identificar a Williams como sospechoso. Pero el policía se negó a identificar de quién se extrajeron las muestras o cómo podrían haber estado relacionadas con Williams.

“Cuando (Pamela) fue asesinada en 1970, no existía la genealogía genética investigativa, no existía el análisis de ADN. Las herramientas, tanto científicas como de investigación, utilizadas para resolver su asesinato han evolucionado”, dijo. “Esta técnica le da al FBI la oportunidad de resolver casos que no se habrían resuelto de otra manera”.

Este no es un caso cerrado, dice la policía

A pesar del anuncio del viernes, la policía dice que este caso no está cerrado y todavía está pidiendo a los miembros del público que puedan saber algo sobre el asesinato que presenten esa información.

“Es muy importante para mí decir que los detectives e investigadores no han descartado la posibilidad de que otra persona o personas puedan estar involucradas en el asesinato de Pam”, dijo Davis a los periodistas. “Por eso, tenemos que proteger la integridad de la investigación y cualquier posible enjuiciamiento futuro”.

Por eso, explicó Davis, la policía no ha compartido detalles específicos sobre el caso y la escena del crimen.

Las autoridades también alentaron a aquellos que podrían haber conocido a Williams en el momento del asesinato a ayudar a arrojar luz sobre cómo él y Pamela podrían haberse conocido.