Tanques de petróleo de marca en las instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Abqaiq, Arabia Saudita, el 12 de octubre de 2019. (Crédito: Maxim Shemetov/Reuters/Archivo)

Dubai (CNN) -- Aramco, la gigante petrolera de Arabia Saudita, anunció este domingo ganancias netas anuales récord de US$ 161.100 millones en 2022, un 46% más que el año anterior, gracias al aumento de los precios de la energía, el incremento de los volúmenes vendidos y la mejora de los márgenes de los productos refinados.

Las ganancias siguen a informes similares en febrero de sus homólogas internacionales BP, Shell, Exxon Mobil y Chevron, que en su mayoría registraron ganancias récord para el año pasado.

En 2022, los precios del petróleo experimentaron fuertes oscilaciones: subieron por las preocupaciones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania y bajaron por el debilitamiento de la demanda del principal importador, China, y los temores a una contracción económica.

"Dado que prevemos que el petróleo y el gas seguirán siendo esenciales en un futuro previsible, los riesgos de una inversión insuficiente en nuestro sector son reales, lo que incluye contribuir a la subida de los precios de la energía", declaró Amin Nasser, CEO de Aramco, en la declaración de resultados.

Para hacer frente a estos retos, la empresa no solo se centra en ampliar la producción de petróleo, gas y productos químicos, sino también en invertir en nuevas tecnologías con menos emisiones de carbono y potencial para lograr reducciones adicionales de las emisiones, afirmó Nasser.

Los gastos de capital de Aramco aumentaron un 18%, hasta US$ 37.600 millones en 2022, y la empresa dijo que espera que el gasto de este año se sitúe entre US$ 45.000 y US$ 55.000 millones, incluidas las inversiones externas.

Aramco declaró un dividendo de US$ 19.500 millones para el cuarto trimestre, lo que supone un aumento del 4% respecto al trimestre anterior.

Su consejo de administración también recomendó emitir acciones gratuitas, con lo que los accionistas que cumplan los requisitos recibirán una acción por cada 10 que posean.

El flujo de caja libre alcanzó la cifra récord de US$ 148.500 millones en 2022, frente a los US$ 107.500 millones en 2021.