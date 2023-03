¿Qué sabemos de la segunda temporada de "The Last of Us" de HBO?

¿Es posible un apocalipsis como en "The Last of Us"? 0:46

(CNN Español) -- Hasta el momento, "The Last of Us" nos ha entregado nueve episodios en una primera temporada que ha sido aclamada por la crítica y por los espectadores en general.

Sin embargo, la temporada inicial llegará a su fin este domingo 12 de marzo, cuando el décimo capítulo de la serie se emita en HBO y su servicio de streaming, HBO Max.

¿Tendremos una segunda temporada para seguir el viaje apocalíptico de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey)?

¿Qué sabemos de la segunda temporada de "The Last of Us"?

La serie tuvo grandes números desde el primer capítulo, que se emitió el pasado 15 de enero.

Ese episodio, llamado 'Cuando estés perdido en la oscuridad', "se convirtió en el lanzamiento más visto de HBO Max en Latinoamérica a sus primeras 24 horas", de acuerdo con un comunicado del servicio de streaming.

Para dimensionar esto, el episodio 1 de "The Last of Us" superó los estrenos de otras series altamente populares: el capítulo 1 de "La Casa del Dragón" y el episodio 1 de la temporada 2 de "Euphoria".

Cuando llegó el segundo capítulo a la semana siguiente, la serie ya era un completo éxito, al punto de que una de sus protagonistas, Bella Ramsey, dijo que era probable una segunda temporada.

Ramsey hizo esos comentarios el 24 de enero. Tan solo tres días después, llegó el anuncio que todos querían ver: HBO confirmó que habrá una segunda temporada de la serie.

Si bien todavía no sabemos de qué tratará, tenemos una pista: antes de que la serie se estrenara, sus creadores, Craig Mazin y Neil Druckmann, dijeron que, si les concedieran una segunda temporada, planean basarla en la secuela del videojuego, The Last of Us Part II.

Con información de Marysabel Huston-Crespo e Issy Ronald, de CNN.