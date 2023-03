La BBC reincorpora a su presentador estrella Gary Lineker tras la tormenta sobre su imparcialidad

(CNN) -- Gary Lineker reanudará sus funciones en el programa de fútbol estrella de la BBC tras la tormenta de imparcialidad por sus críticas a la política de asilo del Gobierno que sumió a la cadena pública británica en un caos de programación durante el fin de semana.

En un comunicado emitido este lunes, el director general de la BBC, Tim Davie, reconoció que había sido un "periodo difícil para el personal", pero que esperaba con impaciencia la reincorporación de Lineker.

También anunció que un experto independiente se encargaría de revisar las directrices de la BBC sobre las redes sociales, reconociendo que las existentes habían causado "confusión potencial".

"Gary es una parte valiosa de la BBC y sé lo mucho que la BBC significa para Gary, y estoy deseando que presente nuestra cobertura este próximo fin de semana", decía el comunicado.

Lineker, exfutbolista profesional que ha presentado "Match of the Day" durante casi 25 años, fue suspendido por la BBC el viernes de la semana pasada, tras la polémica suscitada por un tuit suyo en el que criticaba la nueva política del gobierno británico sobre los solicitantes de asilo.

publicidad

Desde que se anunció la suspensión, la BBC se ha enfrentado a un boicot por parte de expertos, presentadores e incluso jugadores de su programa de fútbol estrella, mientras que otros programas de fútbol - "Football Focus" y "Final Score" - y algunos programas de radio se vieron obligados a dejar de emitirse durante el fin de semana como consecuencia del furor.

Lineker celebró la noticia de su reincorporación en Twitter, diciendo que habían sido "unos días surrealistas".

"Estoy encantado de que hayamos salido de esta", tuiteó este lunes.

"Quiero daros las gracias a todos por el increíble apoyo, en particular a mis colegas de BBC Sport, por la notable muestra de solidaridad. El fútbol es un juego de equipo, pero su respaldo fue abrumador."

Cómo empezó la polémica

El 7 de marzo, Lineker tuiteó "Santo cielo, esto es más que horrible" a un vídeo publicado en Twitter por el Ministerio del Interior británico en el que se anunciaba la nueva política propuesta, un intento de detener las embarcaciones de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia, que ha sido criticado por Naciones Unidas y otros organismos mundiales.

Y añadió: "No hay una gran afluencia. Acogemos a muchos menos refugiados que otros grandes países europeos. Esto no es más que una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no difiere del utilizado por Alemania en los años 30, ¿y yo estoy fuera de lugar?".

El viernes, la BBC anunció que Lineker "dejaría de presentar Match of the Day hasta que tengamos una posición clara y consensuada sobre su uso de las redes sociales", y añadió que consideraba que su reciente actividad en las redes sociales incumplía sus directrices.

Como emisora pública británica, la BBC está obligada a mantener la "debida imparcialidad", un término muy debatido que la organización define como "rendir cuentas al poder con coherencia" sin "permitir que se nos utilice para hacer campaña con el fin de cambiar la política pública".

Sin embargo, el ex director general de la BBC Greg Dyke dijo que la cadena había "socavado su propia credibilidad" al suspender a Lineker porque parecía que había "cedido a la presión del gobierno".

La decisión también fue criticada por el personal de la BBC, futbolistas, directivos de la Premier League y políticos, lo que provocó el boicot que causó un caos de programación en toda la cadena.

"La imparcialidad es importante para la BBC. También es importante para el público", añadió Davie en el comunicado de este lunes.

"La BBC tiene un compromiso con la imparcialidad en su Carta y un compromiso con la libertad de expresión. Se trata de un difícil ejercicio de equilibrio en el que las personas están sujetas a diferentes contratos y posiciones en antena, y con diferentes audiencias y perfiles en las redes sociales".

"La guía de medios sociales de la BBC está diseñada para ayudar a gestionar estos retos a veces difíciles y soy consciente de que es necesario garantizar que la guía está a la altura de esta tarea. Debe ser clara, proporcionada y apropiada".

A la vez que agradecía a Davie su "comprensión en estos momentos difíciles", Lineker tuiteó que "por muy difíciles que hayan sido los últimos días, simplemente no se puede comparar con tener que huir de tu casa de la persecución o la guerra para buscar refugio en una tierra lejana".

Y añadió: "Es reconfortante haber visto la empatía hacia su difícil situación de tantos de ustedes".