Laura Pausini presenta "Un buen inicio" 0:59

(CNN Español) – Los estrenos musicales de la semana los lidera Laura Pausini, quien está celebrando 30 años de carrera. La cantautora italiana presenta "Un buen inicio", un tema con el que deja atrás las inseguridades.

También en nuestra lista figuran Paula Arenas, Maluma, Nicki Nicole y más.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más destacados. Mira la lista de estos lanzamientos musicales y sus videos.

Estrenos musicales de la semana:

Laura Pausini, "Un buen inicio"

Parece que fue ayer cuando Laura Pausini comenzaba su carrera en el Festival de San Remo en su natal Italia. Tres décadas más tarde, la cantante está emprendiendo una nueva etapa con "Un buen inicio", tema que se lleva nuestro estreno musical de la semana.

La canción es muy personal ya que narra las vivencias de Pausini desde que fue nominada a los premios Oscar, así como una revaluación como artista que surgió al inicio de la pandemia de coronavirus.

"El tema es una instantánea de todo lo que me ha traído hasta este momento. Quería dar un adelanto a los que vinieron a celebrar conmigo en Nueva York, Madrid y Milán, porque quería que fuera nuestro buen inicio y no solo el mío. Es cierto que celebré 30 años de mi carrera, pero también es cierto que a partir del 27 de febrero empezó un nuevo camino para mí", dijo Pausini a través de un comunicado.

"Como muchos de nosotros en estos años de pausa, he tenido mucho tiempo para dedicarlo a mis pensamientos. Haciéndome preguntas sobre mi pasado y sobre mi posible futuro. Aunque he vivido experiencias increíbles como los Oscar, el Globo de Oro, Eurovisión y la película Un Placer Conocerte, debo reconocer que en varias ocasiones me he sentido perdida. Tal vez influenciada por personas que me rodean en mi trabajo que me han hecho entender que ya no creían más en mí. Me llevó más de dos años encontrar el coraje para no escuchar esas palabras que como bombas dejaban cicatrices. Las mismas cicatrices que necesito hoy para volar mejor, para ir a ver qué sigue, aunque he vivido mucho en mi vida, no quiero sentarme en el pasado. Quiero demostrar a los que me juzgan y a mí misma, que la vida me ha enseñado a luchar por las cosas en las que creo. Y yo creo que esto es realmente Un buen inicio”, agregó la cantante.

Paula Arenas, "A ciegas"

La cantautora colombiana Paula Arenas regresa a nuestra lista de estrenos musicales con "A ciegas", una balada que habla del amor propio.

"Este capítulo A ciegas es una invitación para que vuelvas a encontrarte, para que recuerdes quién eres y seas leal a ti, a tu amor. Una invitación a honrar tu palabra y honrarte a ti, porque sí se puede empezar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando regreses a tu esencia, sin máscaras", compartió la nominada a los premios Grammy y Latin Grammy, a través de un comunicado.

La canción es el tercer sencillo de lo que será su segunda producción discográfica.

Nicki Nicole, "NO voy a llorar :')"

Nicki Nicole también regresa a nuestra lista de estrenos con "NO voy a llorar :')", una canción del próximo capítulo de la cantante argentina.

El sencillo sale tras la exitosa presentación que dio Nicki en el festival de Viña del Mar en Chile, en donde pudo domar a la perfección al "Monstruo" de la Quinta Vergara.

Maluma, "Reina"

Maluma llega a nuestro listado con "Reina", un tema que dedicó a la mujer natural, sin filtros y que se muestra auténtica.

"Esta bonita canción la escribí en un campamento musical y me llegó como caída del cielo, porque hace tiempo que quería hacer un homenaje a la mujer. Para mí, lo más importante de esta canción es que el protagonista no fuera yo, sino que realmente fueran estas mujeres tan espectaculares y todas las mujeres en el mundo entero que se van a sentir identificadas", dijo el artista originario de Medellín.

El tema fue escrito por Maluma junto a Kevin Cruz Moreno, Edgar Barrera, Lenin Yorney Palacios y Luis Miguel Gómez Castaño. El videoclip, que incluye a una diversidad de mujeres, fue grabado en Medellín y estuvo dirigido por el propio cantante junto a Juan Felipe Zuleta y Cestar "Tes" Pimienta.

Los Ángeles Azules feat. Cazzy y Santa Fe Klan, "Tú y tú"

Y cerramos nuestro listado principal con cumbia de Iztapalapa para el mundo. Los Ángeles Azules presentaron la semana pasada "Tú y tú", junto a la intérprete argentina Cazzu y el mexicano Santa Fe Klan.

"El tema fue escrito por Horacio Palencia, Nina Minguez y Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan; la producción musical corrió a cargo de Rodolfo Lugo y Jorge Mejía Avante, dupla que está detrás del exitoso disco De Buenos Aires para el mundo", dice la agrupación a través de un comunicado.

Otros estrenos musicales destacados:

Cuco, The Marías, "Si me voy"

Myke Towers, "Aguardiente"

Rels B, "lo que hay x aquí"

Ovy On The Drums, Peso Pluma, "EL HECHIZO"

Rodrigo y Gabriela, "Egoland"