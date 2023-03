¿Podrán clientes de Silicon Valley Bank y Signature Bank recuperar su dinero? 1:06

Londres (CNN) -- Silicon Valley Bank (SVB) quebró el pasado viernes a una velocidad sorprendente. Los inversionistas ahora se preguntan si su desaparición podría desencadenar un colapso bancario más amplio.



El gobierno de EE.UU. ha intervenido para garantizar los depósitos de los clientes, pero la caída del SVB sigue golpeando en los mercados financieros a nivel mundial. El gobierno también cerró el Signature Bank, un banco regional que estaba al borde del colapso, y ha garantizado sus depósitos.

Como muestra de la seriedad con la que las autoridades están enfrentando la quiebra del SVB, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes a los estadounidenses que "pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro" y "haremos todo lo que sea necesario por encima de todo esto".

Esto es lo que hay que saber sobre la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera mundial.

¿Qué es el Silicon Valley Bank?

Fundado en 1983, el Silicon Valley Bank era, justo antes de su quiebra, el 16º banco comercial de Estados Unidos. Prestaba servicios bancarios a casi la mitad de las empresas estadounidenses de tecnología y ciencias de la vida respaldadas por capital riesgo.

También está presente en Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Irlanda, Israel, Reino Unido y Suecia.

El SVB se benefició enormemente del crecimiento explosivo del sector tecnológico en los últimos años, impulsado por unos costos de endeudamiento ultrabajos y un auge de la demanda de servicios digitales impulsado por la pandemia de covid-19.

Los activos del banco, que incluyen préstamos, se triplicaron con creces, pasando de US$ 71.000 millones a finales de 2019 a un máximo de US$ 220.000 millones a finales de marzo de 2022, según los estados financieros. Los depósitos se dispararon de US$ 62.000 millones a US$ 198.000 millones durante ese período, a medida que miles de empresas tecnológicas emergentes depositaron su efectivo en el prestamista. Su plantilla mundial se duplicó con creces.

¿Por qué colapsó?

La quiebra de SVB se produjo repentinamente, tras 48 horas frenéticas en las que los clientes retiraron sus depósitos del banco en una clásica estampida bancaria.

Pero la raíz de su desaparición se remonta a varios años atrás. Como muchos otros bancos, SVB invirtió miles de millones en bonos del Estado de EE.UU. durante la época de las tasas de interés cercanas a cero.

Lo que parecía una apuesta segura se vino abajo rápidamente, cuando la Reserva Federal subió las tasas de interés agresivamente para controlar la inflación.

Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos caen, por lo que el aumento erosionó el valor de la cartera de bonos del SVB. La semana pasada, la cartera arrojaba una rentabilidad media del 1,79%, muy por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años, en torno al 3,9%, según Reuters.

Al mismo tiempo, la subida de tasas de la Reserva Federal elevó los costos de los préstamos, lo que obligó a las empresas tecnológicas a destinar más efectivo al pago de la deuda. Al mismo tiempo, tenían dificultades para conseguir nuevos fondos de capital de riesgo.

Esto obligó a las empresas a recurrir a los depósitos del SVB para financiar sus operaciones y su crecimiento.

¿Qué desencadenó la retirada en masa de depósitos?

Si bien los problemas del SVB se remontan a sus anteriores decisiones de inversión, la corrida bancaria se desencadenó el miércoles, cuando el prestamista anunció que había vendido un montón de valores con pérdidas y que vendería US$ 2.250 millones en nuevas acciones para subsanar sus finanzas.

Esto desató el pánico entre los clientes, que retiraron su dinero en masa.

Las acciones del banco se desplomaron un 60% el jueves y arrastraron consigo a otras acciones bancarias, ya que los inversores empezaron a temer que se repitiera la crisis financiera mundial de hace una década y media.

El viernes por la mañana, la cotización de las acciones de SVB estaba paralizada y el banco había abandonado sus esfuerzos por reunir capital o encontrar un comprador. Los reguladores californianos intervinieron, cerraron el banco y lo pusieron bajo administración judicial de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), lo que normalmente significa liquidar los activos del banco para pagar a los depositantes y acreedores.

¿Y los depositantes e inversores?

Los reguladores estadounidenses dijeron el domingo que garantizarían todos los depósitos de los clientes del SVB.

El objetivo de la medida es evitar más quiebras bancarias y ayudar a las empresas tecnológicas a seguir pagando a su personal y financiando sus operaciones.

Sin embargo, la intervención no equivale a un rescate al estilo de 2008, lo que significa que los inversores en acciones y bonos de la empresa no estarán protegidos.

"Permítanme dejar claro que durante la crisis financiera, hubo inversores y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados (...) y las reformas que se implementaron significan que no vamos a volver a hacer eso", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a la cadena CBS en una entrevista el domingo.

"Pero nos preocupan los depositantes y estamos centrados en tratar de satisfacer sus necesidades".

¿Desencadenará esto una crisis bancaria?

Ya hay indicios de tensión en otros bancos. La cotización de First Republic Bank y PacWest Bancorp se interrumpió temporalmente este lunes, después de que las acciones se desplomaran un 65% y un 52%, respectivamente. Las acciones de Charles Schwab cayeron un 7% a las 11.30 h ET de este lunes.

En Europa, el índice de referencia Stoxx Europe 600 Banks, que agrupa a 42 grandes bancos de la Unión Europea y el Reino Unido, cayó un 5,6% en las operaciones matinales, registrando su mayor caída desde el pasado mes de marzo.

Las acciones del asediado gigante bancario suizo Credit Suisse cayeron un 9%.

SVB no es la única institución financiera cuyas inversiones en deuda pública y otros activos han sufrido una drástica pérdida de valor.

A finales de 2022, los bancos estadounidenses acumulaban US$ 620.000 millones en pérdidas no realizadas, es decir, activos cuyo precio ha bajado pero que aún no se han vendido, según la FDIC.

En una señal de que los reguladores están preocupados por un caos financiero más amplio, la Fed dijo el domingo que pondría financiación adicional a disposición de las instituciones financieras elegibles para evitar el colapso del próximo SVB.

La mayoría de los analistas señalan que los bancos estadounidenses y europeos tienen ahora unos colchones financieros mucho más sólidos que durante la crisis financiera mundial. También destacan que SVB estaba muy expuesto al sector tecnológico, que se ha visto especialmente afectado por la subida de las tasas de interés.

"Si bien SVB es un gran fracaso, [él] y otros actores de nicho como Signature son bastante únicos en el mundo bancario en general", comentaron los analistas de investigación David Covey, Adrian Cighi y Jaimin Shah en M&G Investments en una entrada de blog el lunes. "Tan único, en nuestra opinión, que es poco probable que cree problemas materiales para cualquiera de los grandes bancos diversificados de EE.UU. o Europa desde el punto de vista crediticio".

¿Por qué compró HSBC el negocio británico por 1 libra?

HSBC intervino este lunes para comprar la filial de SVB en el Reino Unido por 1 libra (US$ 1,2), asegurándose los depósitos de miles de empresas tecnológicas británicas que tienen dinero en el prestamista.

Si no se hubiera encontrado un comprador, SVB UK habría sido declarado insolvente por el Banco de Inglaterra, garantizando los fondos únicamente a los clientes con depósitos por valor de hasta 85.000 libras (US$ 100.000) o 170.000 libras (US$ 200.000) para cuentas conjuntas.

El rescate de HSBC es una "noticia fantástica" para el ecosistema de las startups británicas, afirma Piotr Pisarz, CEO de Uncapped, una startup de tecnología financiera que presta a otras startups. "Creo que hoy todos podemos relajarnos un poco", declaró a CNN.

En un comunicado, el CEO de HSBC, Noel Quinn, dijo que la adquisición "refuerza nuestra franquicia de banca comercial y mejora nuestra capacidad para servir a empresas innovadoras y de rápido crecimiento, incluidos los sectores de la tecnología y las ciencias de la vida, en el Reino Unido y a nivel internacional".