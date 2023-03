Oscars 2023: ganadores, momentos destacados y más sobre los premios 8:13

(CNN) -- Lady Gaga subió al escenario para ofrecer una emotiva y cruda interpretación de su canción nominada al Oscar "Hold My Hand" durante la gala de los Premios de la Academia celebrada este domingo por la noche.

La canción, de "Top Gun: Maverick", estaba nominada en la categoría de mejor canción original.

Aunque finalmente perdió frente a "Naatu Naatu" de la película "RRR", la actuación de Gaga destacó por su sencillez.

Para la interpretación, Gaga no se maquilló y lució un look informal con camiseta oscura y pantalones vaqueros, un marcado contraste con su look humeante y sensual de la alfombra roja.

Lo que comenzó como una actuación suave y tierna acabó convirtiéndose en un momento intenso y poderoso, cuando Gaga se levantó para cantar hacia el final de la canción. Recibió una gran ovación.

publicidad

En 2019, Gaga ganó el premio a la mejor canción original por "Shallow", de la película "A Star Is Born", que interpretó junto a Bradley Cooper.