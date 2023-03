Niña de 3 años le dispara mortalmente a su hermana de 4 con un arma de fuego que no estaba asegurada, dice la policía de Texas

Hermana de víctima de tiroteo quiere que eduques a tus hijos sobre armas 2:23

(CNN) -- Una niña de 3 años hirió mortalmente a su hermana de 4 años en un tiroteo accidental en Texas, informó el sheriff del condado de Harris, Ed González.



"Esto básicamente involucra a una niña de 3 años y otra de 4 años", explicó González. "La niña de 3 años es la presunta autora de los disparos. Parece que fue accidental".

Calificando el incidente de "trágico" pero "evitable", el sheriff señaló que un grupo de familiares y amigos ––cinco adultos y las dos niñas–– estaba pasando el rato dentro de un departamento de Houston el domingo. En un momento dado, las niñas se quedaron sin supervisión en una habitación porque los padres pensaron que el otro las estaba vigilando, dijo.

La niña de 3 años tomó una pistola semiautomática cargada, explicó González. La familia oyó un disparo y corrió a la habitación, donde encontró a la niña de 4 años inconsciente en el suelo.

"Parece otra historia trágica de otro niño que tiene acceso a un arma de fuego y hace daño a otra persona", dijo González.

El funcionario indicó que la investigación está en curso y señaló que, en situaciones como esta, es "muy probable" que alguien se enfrente a cargos por no asegurar el arma.

Este tiroteo es apenas el caso más reciente en que un menor que utiliza un arma de fuego que no estaba asegurada y causa una tragedia. El caso más destacado fue el de un niño de 6 años que disparó a su maestra de primaria a principios de año en Newport News, Virginia; la maestra se está recuperando.

Entre 2015 y 2020 se produjeron al menos 2.070 tiroteos accidentales por parte de menores de 18 años, que causaron 765 muertes y 1.366 heridos, según datos recopilados por Everytown Research & Policy, la rama de investigación del grupo que aboga por el control de armas y contra la violencia armada. Según la organización, en el 39% de los casos el agresor tenía 9 años o menos.

Según un artículo publicado en 2022 en la revista académica The New England Journal of Medicine, las lesiones por arma de fuego han superado recientemente a los accidentes de tráfico y se han convertido en la principal causa de muerte entre las personas de 1 a 19 años en Estados Unidos. En este indicador, EE.UU. está solo entre las potencias mundiales.

"En ningún otro país igualmente grande o rico las muertes por arma de fuego se encuentran entre las 4 primeras causas de mortalidad, y mucho menos son la causa número 1 de muerte entre los menores de edad", escribió el año pasado un estudio de la Kaiser Family Foundation.

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda a los propietarios de armas que las guarden bajo llave y descargadas, y que guarden la munición en una caja fuerte aparte.