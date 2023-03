Los momentos más destacados de los Oscar 2023 1:33

(CNN Español) -- Herido, Paul Baümer camina con dificultad y entre la penumbra tratando de salir del refugio y acercarse a la luz, y cuando lo logra se queda mirando las cenizas levantadas por el viento mientras a su alrededor corren soldados franceses y alemanes entre las trincheras.

Es el 11 de noviembre de 1918, y a la Primera Guerra Mundial le quedan algunos pocos minutos antes de que entre en efecto el armisticio que pondrá fin a las hostilidades. Pero esos pocos minutos costarán muy caro.

La escena corresponde al punto climático de "Sin novedad en el frente" (All Quiet on the Western Front, en inglés, o Im Westen Nichts Neues, en su alemán original), la película estrenada por Netflix en 2022 que obtuvo el domingo cuatro premios Oscar --incluyendo mejor película extranjera, pero también cinematografía, banda sonora y diseño de producción-- tras llegar a la ceremonia como una de las favoritas con nueve nominaciones.

Dirigida por Edward Berger y protagonizada por Felix Kammerer y Daniel Brühl, esta cinta antibélica centrada en la experiencia alemana durante el brutal conflicto entre 1914 y 1918 se ha convertida en una de las favoritas, y recientemente obtuvo el galardón a la mejor película en los premios BAFTA.

"Me pareció importante contar la historia desde una perspectiva alemana, ya que Alemania causó estragos en el mundo en el siglo pasado. Dos guerras partieron de ese país", dijo Berger a Nada Bashir, de CNN.

publicidad

Pero hay mucho más detrás de la historia de Paul Baümer y sus compañeros de trinchera.

Una historia poderosa, tres versiones en pantalla

Esta "Sin novedad en el frente" de 2022 es la tercera adaptación cinematográfica de la que es probablemente la novela más famosa surgida de la Primera Guerra Mundial y escrita por Erich Maria Remarque: "Im Westen nichts Neues" (o Sin novedad en el frente, como fue traducida del alemán).

De hecho, la primera versión fílmica, estrenada en 1930 y dirigida por Lewis Milestone, ganó el Oscar a mejor película en la entrega de premios de ese año. Que la actual versión de 2022 lo haga ahora sería, por esta razón, algo muy fuera de lo habitual y, al mismo tiempo, un testimonio del poder de la obra original de Remarque.

Una segunda versión, filmada por Delbert Mann en 1979 y protagonizada por Richard Thomas y Ernest Borgnine, no tuvo estreno en cines y fue directo la televisión. Es la menos celebrada de las tres versiones.

Las películas y el libro en el que están basadas comparten una serie de premisas: Paul Baümer es un adolescente terminando la escuela que queda obnubilado por las ideas de nacionalismo y patriotismo que inundaban Europa en los momento inmediatamente previos al estallido del conflicto, y junto a sus amigos se enrola en el ejército alemán con hambre de gloria y aventura.

Lo que sigue es un camino marcado por el horror del combate, la decepción con el mundo militar y adulto y el estupor ante la matanza sin sentido, todo esto coronado con la revelación de que no hay diferencias entre franceses y alemanes, enemigos arquetípicos durante el conflicto y el libro.

Cada adaptación, sin embargo, interpretó un final distinto partiendo de la deliberadamente ambigua y parca página final de la novela de Remarque, que da sentido a la de otra forma utilitaria expresión "sin novedad en el frente".

Y estos finales resumen, de alguna manera, el tono que separa a cada una de las tres adaptaciones: del sentimentalismo y el simbolismo de la versión de Hollywood de 1930, en blanco y negro y hablada en inglés; a la limitada en ambiciones y algo más íntima iteración de 1979, también filmada con actores estadounidenses y hablada en inglés, aunque esta vez a color.

La versión de 2022, en tanto, está marcada por la brutalidad —y los modernos efectos para poder representarla—, el encarnizamiento y el estupor, filmada a color pero con una paleta dominada por el gris y hablada por primera vez en alemán, donde la acción solo parece interrumpida por largos cuadros centrados en la luz y la naturaleza, con ecos del director Terrence Malick en "La delgada línea roja".

La película de Berger es, también, la que más se aleja del final del libro.

Un libro que sigue vigente

Remarque, el autor que hado origen a todo esto, había peleado en la guerra y sabía de lo que hablaba.

Entre julio de 1914, cuando el Imperio Austro-húngaro declaró la guerra a Serbia, punto inicial del conficto, hasta el armisticio del 11 de noviembre de 1918, cerca de 8,5 millones de soldados murieron y más de 20 millones resultaron heridos en diferentes frentes y a través de varios continentes.

Fue la guerra más brutal de la historia hasta ese entonces, superada solamente por la Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939 en muchos sentidos como una continuación de las tensiones de la primera.

En 1916, el tercer año de la guerra, Remarque fue reclutado por el ejército alemán —tenía 18 años— y en 1917 fue enviado al frente en Flandes, donde peleó en algunas de las batallas más brutales y resultó herido, de acuerdo con los datos biográficos consignados por el Centro para la Paz Erich Maria Remarque en Osnabrück, su ciudad natal en Alemania.

Tras el armisticio, Remarque retomó sus estudios para convertirse en maestro, interrumpidos por la guerra, y tardó casi una década en empezar a trabajar en su libro: lo hizo en 1927, y logró publicarlo en 1929.

"Im Westen nichts Neues" fue un éxito casi de inmediato: su representación realista de la guerra y su mensaje pacifista encontraron un lugar primero en la derrotada y convulsionada sociedad alemana, pero también, tras las primeras traducciones al inglés, francés y ruso, en el resto de Europa y en buena parte del mundo. En total, se estima que la historia ficticia --pero basada en experiencias reales-- de personajes como Paul Baümer, Stanislaus Katczinsky y Tjaden, entre tantos otros, ha vendido unas 50 millones de copias.

Prohibida por los nazis en 1933, la novela sigue hasta el día de hoy en imprenta, con traducciones en 41 idiomas, y se ha convertido en unas las obras literarias más importante surgidas de la Primera Guerra Mundial y un texto básico para los europeos, que aún sigue vigente y continúa inspirando nuevas adaptaciones como el reciente film de Netflix.

"Esperemos que (esta película) ayude a entender que nada bueno puede salir de la guerra", dijo Berger a CNN. "Todos lo sabemos, pero parece que solemos olvidarlo".