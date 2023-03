Respuestas sobre la quiebra del Silicon Valley Bank. Biden aprueba un gigantesco proyecto de perforación petrolera en Alaska. Xi Jinping quiere convertir al Ejército chino en una "gran muralla de acero". La incómoda entrevista de Hugh Grant en la alfombra roja de los Oscar. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. ¿Está seguro mi dinero en el sistema bancario?

La pregunta que está en la mente de muchos clientes bancarios tras la estrepitosa quiebra del Silicon Valley Bank: ¿está seguro mi dinero? Aquí, las respuestas sobre el colapso que tiene al sistema bancario en alerta.

2. Aprueban el polémico proyecto petrolero Willow en Alaska

El Gobierno de Joe Biden aprobó el gigantesco proyecto de perforación petrolera Willow en Alaska, lo que ha enfurecido a defensores del clima y ha preparado el terreno para un recurso judicial. ¿Cuánto contaminará? ¿Qué recursos se pueden esperar? Aquí, la explicación del caso.

Los argumentos de los opositores al polémico proyecto petrolero en Alaska 1:34

3. La promesa de Xi Jinping sobre el Ejército

El líder de China, Xi Jinping, prometió reforzar la seguridad nacional y convertir al ejército de su país en una "gran muralla de acero", en el primer discurso de su tercer mandato como presidente. En el centro de sus palabras estuvo la cuestión de Taiwán, sobre la que Beijing ha intensificado la presión económica, diplomática y militar.

Xi Jinping quiere fortalecer el ejército de China 3:27

4. Alto riesgo de inundaciones en California

California se prepara para el impacto de otro río atmosférico con lluvias excesivas en la zona costera que va desde el área de la Bahía de San Francisco hasta Los Ángeles, así como también en los condados Sacramento y Tulare, donde se verán condiciones muy similares a las experimentadas la semana pasada, según los meteorólogos.

Impactantes imágenes de las inundaciones en California y Perú 1:53

5. Por qué la frontera de EE.UU. con Canadá tiene una inmigración récord

Un flujo aparentemente interminable de inmigrantes se han visto atraídos desde 2017 por el paso fronterizo no autorizado de "Roxham Road", un tramo en la frontera entre EE.UU. y Canadá que se hizo popular debido a una laguna en el llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, que exige a los solicitantes de asilo que ya están en suelo estadounidense hacer una petición allí en lugar de presentarse en un puerto de entrada canadiense.

A la hora del café

¿Qué nos enseñó "Everything Everywhere All at Once" sobre el racismo en Hollywood?

A lo largo de la temporada de premios, los protagonistas y creadores de "Everything Everywhere All at Once" han compartido sus experiencias personales con el racismo y la representación en Hollywood. Esto es lo que aprendimos.

Nepal prohíbe a los senderistas solitarios en todo el país

Cinco años después de prohibir a los aventureros subir solos al Everest, el Gobierno de Nepal amplió la restricción a todo el país. Esta es la razón.

¿Cuántas veces debes usar las bolsas reutilizables para no contaminar?

Muchos de nosotros nos ahogamos en bolsas reutilizables que los minoristas venden a bajo precio o regalan a sus clientes como una alternativa supuestamente más ecológica al plástico de un solo uso. Los activistas afirman que esta acumulación de bolsas crea nuevos problemas medioambientales.

La BBC reincorpora a su presentador estrella Gary Lineker tras la tormenta sobre su imparcialidad

Gary Lineker reanudará sus funciones en el programa de fútbol estrella de la BBC tras la tormenta de imparcialidad por sus críticas a la política de asilo del gobierno que sumió a la cadena pública británica en un caos de programación durante el fin de semana.

La incómoda entrevista de Hugh Grant con Ashley Graham en los Oscar genera polémica

El actor de "Love Actually" generó opiniones divididas entre los espectadores este domingo, luego que pareciera poco interesado en las preguntas de la modelo y presentadora de televisión Ashley Graham durante la charla que compartieron en la alfombra de los Oscar.

La cifra del día

Más del 60%

Las acciones de First Republic Bank cayeron más de un 60%, a pesar de las medidas de emergencia del Gobierno de Joe Biden para proteger los depósitos de los clientes de los bancos regionales tras la quiebra del Silicon Valley Bank.

Caen 60% las acciones del First Republic Bank 1:10

La frase del día

"Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben, desde luego, nuestros paisanos que están allá, ellos están bien informados"

En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su país es más seguro que Estados Unidos y acusó a los políticos conservadores de la nación vecina de hacer una campaña en contra.

Y para terminar...

Dos veces ganador de la lotería atribuye la buena suerte a su peinado

William Daniels Jr. ganó US$ 50.000 la semana pasada en un raspadito de la Lotería de Maryland. Ya había obtenido US$ 100.000 con el mismo juego en noviembre de 2015. El dos veces ganador de lotería atribuye la buena suerte a su peinado.