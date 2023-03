Primer patrullaje marítimo conjunto de Rusia y China 0:50

Canberra, Australia (CNN) -- Más de un año después de que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia lanzaran la noticia hermética de que estaban combinando fuerzas submarinas, el trío dio a conocer más detalles este lunes de su ambicioso plan para contrarrestar la rápida expansión militar de China.

Según el acuerdo AUKUS de varias décadas, los socios construirán una flota combinada de submarinos de propulsión nuclear de élite utilizando tecnología, mano de obra y financiación de los tres países, creando una fuerza más formidable en el Indopacífico que cualquiera de ellos podría lograr solo.

Pero el largo cronograma y los enormes costos financieros, que ascienden a cientos de miles de millones de dólares solo para Australia, plantean preguntas sobre hasta qué punto los planes de los socios podrían desviarse de su "camino óptimo" en las próximas décadas, ya que los Gobiernos y las prioridades potenciales podrían cambiar.

En una declaración conjunta este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y su homólogo del Reino Unido, Rishi Sunak, dijeron que el acuerdo "histórico" se basará en los esfuerzos anteriores de los tres países para "sostener la paz, la estabilidad y la prosperidad en todo el mundo".

El plan comienza este año con rotaciones de capacitación para el personal australiano en submarinos y bases de EE.UU. y el Reino Unido con la expectativa de que, en aproximadamente 20 años, se apoderen de la primera flota de propulsión nuclear de Australia.

Pero hay un largo camino por recorrer entre ahora y entonces, como se describe en una serie de fases anunciadas por los líderes mientras se encontraban uno al lado del otro en el puerto de San Diego.

Xi Jinping quiere fortalecer el ejército de China 3:27

El proyecto por etapas de compra de submarinos

A partir de 2023, junto con el entrenamiento de australianos, los submarinos de propulsión nuclear de EE.UU. aumentarán las visitas portuarias a Australia, a las que se sumarán tres años más tarde más visitas de submarinos de propulsión nuclear de propiedad británica.

En 2027, los submarinos de EE.UU. y el Reino Unido comenzarán las rotaciones en HMAS Stirling, un puerto militar australiano cerca de Perth, Australia Occidental, que recibirá una actualización multimillonaria.

Luego, desde principios de la década de 2030, en espera de la aprobación del Congreso, Australia comprará tres submarinos de la clase Virginia de EE.UU., con la opción de comprar dos más.

Dentro de la misma década, el Reino Unido planea construir su primer submarino de propulsión nuclear AUKUS, combinando su submarino de clase Astute con sistemas de combate y armas estadounidenses.

Poco después, a principios de la década de 2040, Australia entregará el primero de sus submarinos AUKUS caseros a su Royal Navy.

Como una serie de lista de compras, el plan parece sencillo.

Pero las complejidades involucradas son asombrosas y requieren un nivel sin precedentes de inversión e intercambio de información entre los tres socios, cuyas carreras políticas de sus líderes serán mucho más cortas que las del hombre al que están trabajando para contrarrestar: Xi Jinping, de China.

La semana pasada, la élite política de China respaldó el tercer mandato sin precedentes de Xi, consolidando su control y convirtiéndolo en el jefe de Estado de la China comunista con más años de servicio desde su fundación, en 1949.

El líder chino más enérgico en una generación, Xi ha ampliado las fuerzas militares del país y trató de extender la influencia de Beijing a lo largo del Indopacífico, inquietando a las potencias occidentales.

Richard Dunley, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, dijo que Australia estaba bajo presión para responder después de años de inacción y que la propuesta es una lucha impresionante por un plan viable.

"Es una última tirada de dados. Y se las han arreglado para enhebrar el ojo de una aguja y sacar algo que parece plausible", dijo Dunley.

Respuesta regional

Una avalancha de diplomacia se produjo antes del anuncio de este lunes, en parte para evitar el impacto del anuncio inicial, en 2021, cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusó al ex primer ministro australiano Scott Morrison de mentirle cuando se retiró de un trato de US$ 90.000 millones australianos para comprar submarinos franceses.

Ese acuerdo habría entregado nuevos submarinos en un cronograma más rápido, pero habrían sido embarcaciones convencionales con motor diésel en lugar de las nucleares de última generación.

Australia aprendió de esa disputa diplomática y sus principales líderes, incluido Albanese, hicieron alrededor de 60 llamadas a sus aliados y vecinos regionales para informarles sobre el plan antes de que se anunciara, según el ministro de Defensa australiano, Richard Marles.

China no era uno de ellos.

Biden les dijo a periodistas este lunes que planea hablar con Xi pronto, pero se negó a decir cuándo sería y agregó que no le preocupaba que Xi viera el anuncio de AUKUS como una agresión.

Eso contrasta con el sentimiento que surge de Beijing, incluidas sus acusaciones de que el trío está fomentando una carrera armamentista en Asia.

En una sesión informativa diaria este lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que los socios de AUKUS habían “ignorado por completo las preocupaciones de la comunidad internacional y habían ido más allá por un camino equivocado y peligroso”.

Dijo que el acuerdo “estimularía una carrera armamentista, socavaría el sistema internacional de no proliferación nuclear y dañaría la paz y la estabilidad regionales”.

Peter Dean, director de Política Exterior y Defensa del Centro de Estudios de Estados Unidos, de la Universidad de Sydney, dijo que las afirmaciones chinas son exageradas.

“Si hay una carrera armamentista en el Indopacífico, solo hay un país que está compitiendo, y ese es China”, dijo a CNN.

Los países más pequeños de la región observan el plan AUKUS con la preocupación de que una mayor presencia en sus aguas pueda conducir a un conflicto no deseado, dijo Ristian Atriandi Supriyanto, del Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa , de la Universidad Nacional de Australia.

“Con una mayor presencia rotativa de submarinos estadounidenses y británicos en Australia, existe una mayor necesidad de que China vigile estas unidades y, por lo tanto, aumente la probabilidad de accidentes o incidentes en el mar”, dijo.

Biden enfatizó el lunes que quería que “el mundo entendiera” que el acuerdo “hablaba de energía nuclear, no de armas nucleares”.

Según una hoja informativa de la Casa Blanca, EE.UU. y el Reino Unido entregarán material nuclear australiano en “unidades de energía soldadas” selladas que no requerirán recarga de combustible. Australia se ha comprometido a deshacerse de los desechos nucleares en Australia en terrenos propiedad de la Defensa. Pero eso no sucederá hasta al menos finales de la década de 2050, cuando se retiren los buques de la clase Virginia.

Australia dice que no tiene la capacidad para enriquecerlo hasta el grado de armamento, no lo adquirirá y quiere cumplir con los principios de no proliferación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

¿Por qué es necesario esta alianza?

El plan AUKUS es una admisión por parte de Australia de que, sin submarinos que puedan pasar largos períodos de tiempo a grandes profundidades, el país lamentablemente no está preparado para contrarrestar a China en el Indopacífico.

“Es enormemente complejo y enormemente arriesgado”, dijo Dunley de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

“Pero cuando se hizo el anuncio original y la decisión, en 2021, quedaban muy pocas buenas opciones para Australia. Así que creo que han salido tan bien como podrían haberlo hecho”, agregó.

Los desafíos están planteados por un proyecto de esta escala, que incluye muchas partes móviles con posibles efectos colaterales en el cronograma y el costo.

El acuerdo implica mejoras en los puertos y las flotas, incluida la ampliación de la vida operativa de los submarinos de clase Collins de Australia hasta la década de 2040, para ayudar en la transición a la energía nuclear.

“Tienes que sacar submarinos durante un período de tiempo bastante significativo para reacondicionarlos, y si hay demoras o problemas que podrían desencadenarse, podrías ver problemas en los que Australia en realidad no tiene suficientes submarinistas para mantener su actual fuerzas de marineros, y mucho menos aumentar eso”, dijo Dunley.

Mientras los tres países se apresuran a expandir sus flotas, capacitar a suficiente personal podría convertirse en un serio desafío, dijo Dunley.

El elemento de seguridad de los roles significa que el grupo de trabajadores calificados es inevitablemente poco profundo. Se están haciendo esfuerzos en todos los países para atraer a los aprendices a una vida bajo la superficie del mar durante meses, lo que posiblemente no sea fácil de vender en un mercado laboral competitivo.

Y luego está la financiación.

El Gobierno australiano dice que encontrará el 0,15 % del producto interno bruto cada año durante 30 años, un costo de hasta US$ 245.000 millones (AUD$ 368.000 millones).

Max Bergmann, director del Programa de Europa en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el acuerdo requerirá en última instancia economías sanas, y que los tres países están lidiando con las presiones del costo de vida.

“La economía del Reino Unido no está muy bien. Y parte de lo que necesitará es una economía próspera, de modo que pueda mantener el nivel de gasto necesario”, dijo en una rueda de prensa.

Un largo viaje por delante

La decisión de Xi de permitirse retener el liderazgo chino de por vida significa que podría estar acercándose a los 90 años cuando Australia y Gran Bretaña hayan lanzado sus nuevas flotas AUKUS.

Para entonces, el paisaje del Indopacífico podría haber cambiado enormemente.

Xi, de 69 años, ha dejado en claro que el tema de Taiwán, una isla democrática que el Partido Comunista de China reclama, pero que nunca gobernó, no puede transmitirse indefinidamente a otras generaciones.

Por ahora, Australia dice que confía en el apoyo bipartidista continuo en Washington para el programa, que se basará en la transferencia continua de material nuclear y otros secretos de armas de EE.UU.

“Entramos en esto con un alto grado de confianza”, dijo el lunes el ministro de Defensa de Australia, Richard Marles.

Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que en los próximos años surja un líder estadounidense introvertido al estilo del expresidente Donald Trump, o incluso del propio Trump, que amenace el acuerdo.

Charles Edel, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el acuerdo era mucho más que un esfuerzo combinado para cambiar los cálculos de China sobre su entorno de seguridad.

“Está destinado a transformar la capacidad de construcción naval industrial de las tres naciones, está destinado a ser un acelerador tecnológico, está destinado a cambiar el equilibrio de poder en el Indopacífico y, en última instancia, está destinado a cambiar el modelo de cómo Estados Unidos trabaja con sus aliados más cercanos y los empodera”.

-- Kathleen Magramo, de CNN, contribuyó a este análisis.