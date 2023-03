Silicon Valley Bank: ¿qué provocó su colapso en pocas horas? 2:50

Nueva York (CNN) -- Esta es la situación para los clientes y empleados del Silicon Valley Bank y Signature Bank, entidades que quebraron esta semana y cuyo control asumió inmediatamente la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).



¿Tendrán los clientes pleno acceso a todo su dinero depositado?

Sí.

Durante el fin de semana, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC emitieron un comunicado conjunto en el que señalaban que estaban tomando medidas para "proteger plenamente a todos los depositantes. Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo. Ninguna pérdida asociada a la resolución del Silicon Valley Bank correrá a cargo del contribuyente".

Se emitió una declaración similar para los clientes del Signature Bank.

Eso significa que los clientes podrán acceder a sus depósitos asegurados, así como a sus depósitos no asegurados, desde el "banco puente" que la FDIC creó para los depósitos de SVB y el que creó para los depósitos de Signature.

Tanto el SVB como Signature estaban asegurados por la FDIC. Eso significa que la agencia federal asegura hasta US$ 250.000 por depositante para cada categoría de titularidad de cuenta. Algunos clientes pueden estar asegurados por más de US$ 250.000 si tenían más de un tipo de cuenta de depósito, ya que cada cuenta está cubierta por separado.

Es más, si más de una persona es titular de una cuenta conjuntamente, cada titular está cubierto hasta US$ 250.000.

Pero la decisión de las tres entidades de facilitar a los clientes el acceso a sus depósitos no asegurados ha sido fundamental. La mayoría de los clientes del SVB, por ejemplo, son empresas, y tienen depositados mucho más de US$ 250.000 porque utilizan SVB para gran parte de su gestión financiera, incluidas las nóminas.

¿Cómo pueden acceder los clientes a su dinero?

Los clientes del SVB y de Signature tendrán muchas de las mismas comodidades bancarias que tenían antes de que sus bancos fueran absorbidos.

"Los depositantes y prestatarios... tendrán servicio al cliente y acceso a sus fondos por cajero automático, tarjetas de débito y girando cheques de la misma manera que antes. Los cheques oficiales de Silicon Valley Bank seguirán cobrándose. Los clientes de préstamos deben seguir haciendo los pagos de préstamos como de costumbre", dijo la FDIC en un comunicado este lunes sobre el SVB.

Emitió un comunicado similar para Signature.

¿Y las líneas de crédito?

Según las preguntas frecuentes específicas sobre los cierres del SVB y de Signature, las líneas de crédito de los clientes se han transferido a los nuevos bancos puente creados por la FDIC para gestionar los depósitos transferidos y los servicios bancarios de los clientes. La agencia señala que los clientes deben ponerse en contacto con el banco si tienen preguntas sobre sus líneas de crédito.

¿Pueden los clientes seguir manteniendo su dinero donde está?

Sí, pero la FDIC comunicará a los clientes cuánto tiempo pueden seguir haciéndolo.

Los detalles del cierre de cada banco serán diferentes. Pero, a modo de ejemplo, cuando la FDIC se hizo cargo del Bank of Eastern Shore en Maryland el 27 de abril de 2012, dio a los clientes hasta el 25 de mayo de ese año para abrir cuentas en otras instituciones, pero antes tenían fechas variables para la finalización de diferentes tipos de servicios (como servicios de banca en línea, depósitos directos, etc.).

Hasta ahora, la FDIC no ha establecido ninguna fecha de finalización de los servicios para los clientes del SVB o de Signature.

¿Qué ocurre si un cliente tiene un préstamo a través de SVB o Signature?

Los clientes que tengan un préstamo seguirán teniendo que efectuar los pagos, aunque la FDIC acabe vendiendo el préstamo.

Por ahora, la agencia afirma: "Puede seguir enviando sus pagos a la misma dirección de pago... Recibirá una carta informándole de cualquier cambio".

¿Mantendrán sus puestos de trabajo los empleados del SVB y de Signature?

Es muy probable, pero quizá no por mucho tiempo.

Normalmente, en una absorción de la FDIC, los empleados del banco en colapso se mantienen para ayudar en la transición. Durante ese tiempo, la FDIC paga sus salarios y prestaciones. "Es habitual que intentemos retener a estos empleados durante el proceso de resolución para garantizar la continuidad del servicio al cliente y el acceso a los depósitos", dijo un portavoz.

La FDIC ofreció a los empleados del Silicon Valley Bank 45 días de empleo y 1,5 veces su salario, según los informes. La FDIC no confirmó esas cifras y dijo a CNN que no habla de los acuerdos salariales que establece con el personal de antiguos bancos. Tampoco respondió a una pregunta sobre si los empleados que no permanezcan en el banco recibirán una indemnización por despido.

En caso de que la FDIC encuentre un comprador para cualquiera de los dos bancos, la institución será la que decida si los empleados de los bancos se quedan.

Pero, como ocurre con cualquier fusión empresarial, si el SVB y Signature se venden a otras entidades, no sería de extrañar que se produjeran algunos despidos.