Hoy es el Día de la Igualdad Salarial. Esto es lo que eso significa

(CNN) -- La brecha salarial de género generalmente se refiere, en términos monetarios, a algo que mide cuánto ganan las mujeres por cada dólar que gana un hombre.

Pero esa brecha también es indirectamente un marcador de tiempo, ya que las mujeres en promedio ganan menos y, por lo tanto, tienen que trabajar más tiempo para estar a la altura salarial de los hombres.

¿Cuánto tiempo más? Para esto es el Día de la Igualdad Salarial: una medida aproximada de cuántos meses del año nuevo tiene que trabajar una mujer para que sus ingresos alcancen lo que ganó un hombre el año anterior.

En 2023, el Día de la Igualdad Salarial cae el 14 de marzo. Eso significa que la mujer trabajadora promedio a tiempo completo tiene que trabajar aproximadamente dos meses y medio más que el hombre promedio solo para ganar lo que ganó el año pasado.

publicidad

Eso se basa en la estimación más reciente de la brecha salarial de género de la Oficina del Censo, que fue de 84 centavos de dólar entre los trabajadores de tiempo completo durante todo el año. Cuando también se cuentan los trabajadores a tiempo parcial, temporales y por encargo, la brecha se amplía y el tiempo para ponerse al día se alarga.

La buena noticia es que la brecha salarial se ha reducido, aunque lentamente, en las últimas dos décadas. Y el Día de la Igualdad Salarial, inaugurado en 1996 por el Comité Nacional de Equidad Salarial, ahora llega aproximadamente un mes antes. En 2005, por ejemplo, el Día de la Igualdad Salarial fue el 19 de abril.

La mala noticia es que el Día de la Igualdad Salarial aún existe en 2023, ya que la equidad salarial aún está muy lejos de alcanzarse.

El Día de la Igualdad Salarial varía ampliamente para los diferentes grupos

El Día de la Igualdad Salarial en marzo para las mujeres en general es en gran medida simbólica, en parte porque la fecha varía ampliamente según la raza y el origen étnico, la ocupación, la geografía, la edad y otros temas.

“El 14 de marzo es el lanzamiento de un año completo de Días de Igualdad Salarial que resaltará las brechas salariales experimentadas por mujeres de diferentes razas, etnias, orientación sexual e identidad de género, y por aquellas que también son madres”, dijo Noreen Farrell, la presidente del grupo de defensa Equal Pay Today.

Por ejemplo, el grupo señala que el Día de la Igualdad Salarial de este año, en relación con los ingresos promedio de un hombre blanco, será el 5 de abril para las mujeres asiáticas americanas y nativas de Hawái/islas del Pacífico, el 27 de julio para las mujeres negras, el 5 de octubre para mujeres latinas y el 30 de noviembre para mujeres originarias e indígenas.

El Instituto de Investigación de Políticas de la Mujer publica un informe anual que desglosa la brecha salarial por ocupación. El resultado de su último análisis: “En 2022, las mujeres ganaron menos que los hombres por el trabajo semanal a tiempo completo en casi todas las ocupaciones, incluso en 19 de las 20 ocupaciones más grandes para mujeres, y en todas las 20 ocupaciones más grandes para hombres”.

En otras palabras, incluso en los campos donde dominan las mujeres, todavía ganan menos que los hombres excepto por un trabajo: asistente de enseñanza. Esa es la única ocupación para la que IWPR no encontró diferencias de género en los ingresos semanales medios para mujeres y hombres que trabajan a tiempo completo.

Las brechas salariales perpetuas significan grandes pérdidas financieras a lo largo del tiempo

La brecha salarial de género equivale a grandes pérdidas de ingresos no solo para las mujeres individualmente, sino también para sus familias.

Eso restringe su capacidad para generar seguridad financiera con el tiempo y aumenta el riesgo de que tengan que endeudarse solo para cubrir gastos básicos y emergencias. El efecto de salarios más bajos durante la carrera de una mujer también resultará en un cheque de Seguro Social más pequeño durante la jubilación.

Toma como ejemplo la brecha salarial actual, que asciende a US$ 9.954 en ingresos medios por año, según el Centro Nacional de Leyes de la Mujer. El grupo señala que esta diferencia en la vida de una mujer podría pagar todo lo siguiente y algo más: dos meses de cuidado de niños (US$ 1883), tres meses de alquiler (US$ 3.573), tres meses de primas de seguro médico (US$ 1.544), dos meses de pagos de préstamos estudiantiles (US$ 544) y seis tanques de gasolina (US$ 316).

El NWLC también estima que la brecha salarial de género actual puede significar una pérdida de casi US$ 400.000 para las mujeres y sus familias durante una carrera de 40 años. Para las mujeres pertenecientes a minorías, la pérdida es mucho mayor: aproximadamente un millón de dólares a lo largo de su vida.