Masatoshi Ito habla durante una entrevista con Asahi Shimbun el 9 de noviembre de 1989 en Tokio. (Crédito: The Asahi Shimbun/Getty Images)

(CNN) -- Masatoshi Ito, el multimillonario japonés que convirtió las tiendas de conveniencia 7-Eleven en un imperio mundial, falleció a los 98 años, cerrando así el capítulo de uno de los empresarios del comercio minorista con más historia de Asia.

Seven & I Holdings, operador de 7-Eleven, confirmó la muerte en un comunicado este lunes, y añadió que Ito falleció por su avanzada edad el 10 de marzo.

"Nos gustaría expresar nuestra más profunda gratitud por su amabilidad y amistad durante su vida e informarles respetuosamente de su fallecimiento", declaró la empresa.

Ito transformó el comercio minorista cotidiano en Japón, convirtiendo una empresa nacida en Estados Unidos en una marca internacional, sobre todo en Asia, donde las tiendas 7-Eleven rara vez están a más de unos minutos a pie en muchas ciudades.

Seven & I Holdings opera actualmente más de 83.000 tiendas en todo el mundo, incluidas tiendas 7-Eleven en 19 regiones y países, así como la cadena de tiendas de conveniencia Speedway en Estados Unidos.

Entre sus principales competidores se encuentran las franquicias de tiendas Lawson y Family Mart, de propiedad japonesa, pero ninguna de ellas ha alcanzado el tamaño o el alcance mundial del imperio 7-Eleven.

La perspicacia empresarial de Ito se vio influida por su amistad con el fallecido consultor de gestión Peter Drucker, quien describió a Ito como "uno de los empresarios y constructores de empresas más destacados del mundo".

En una entrevista concedida en 1988 a The Journal of Japanese Trade and Industry, Ito declaró que viajó a EE.UU. en 1960 y "experimentó una especie de choque cultural al ver lo ricos que parecían todos" en una época en la que Japón se recuperaba de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.

"Fui especialmente consciente de la magnitud de la sociedad de consumo estadounidense y de las técnicas de distribución que la hacían posible", afirma.

"Entonces se me ocurrió que las personas de diferentes culturas siguen teniendo básicamente los mismos deseos, suponiendo que se encuentren en el mismo nivel de desarrollo, y pensé que el sistema de distribución de Japón se parecería más al de Estados Unidos a medida que la sociedad de consumo japonesa fuera creciendo".

El ascenso de 7-Eleven

El origen de la cadena de tiendas de conveniencia se remonta a 1927, cuando varias empresas de fabricación de hielo se fusionaron para formar la Southland Ice Company, en Dallas, Texas.

Para reflejar su amplio horario de funcionamiento, las tiendas pasaron a llamarse 7-Eleven en 1946: abiertas de 7 de la mañana a 11 de la noche.

Entonces, ¿cómo se convirtió 7-Eleven en sinónimo de la cultura japonesa de las tiendas de conveniencia tal y como la conocemos hoy?

Ito es el empresario de posguerra al que se atribuye el mérito de convertirla en una marca global que vende de todo, desde yogures hasta comidas preparadas y medicamentos, a través de una serie de adquisiciones y expansiones entre las décadas de 1970 y 1990.

Según la cadena estatal NHK, Ito empezó en 1958, cuando se convirtió en presidente de una pequeña tienda de ropa de Tokio que dirigía su familia.

Más tarde empezó a vender alimentos y otros artículos de primera necesidad. Rebautizó la empresa como Ito Yokado y empezó a gestionar el negocio como un supermercado estadounidense.

Más tarde, Ito Yokado forjó un acuerdo con el propietario de 7-Eleven, Southland Corporation, y abrió el primer 7-Eleven de Japón, en Tokio, en 1974.

Su empresa adquirió una participación mayoritaria en Southland en marzo de 1991. Un año después, Ito dimitió como presidente de Ito Yokado "para asumir la responsabilidad por los presuntos sobornos a extorsionadores por parte de funcionarios de la empresa", según la NHK.

Ito Yokado pasó a llamarse Seven & I Holdings en 2005, e Ito siguió siendo su presidente honorario hasta su muerte.

Al recordar el éxito de 7-Eleven, se cita a Ito en la entrevista de 1988: "A menudo me preguntan si triunfé gracias al trabajo duro o simplemente porque tuve suerte. La respuesta es algo de ambas cosas".