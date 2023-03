Mira Sorvino molesta porque su padre fue olvidado en el 'In Memoriam' de los Oscar

Oscars 2023: ganadores, momentos destacados y más sobre los premios 8:13

(CNN) -- La oscarizada actriz Mira Sorvino dice estar "dolida y conmocionada" por el hecho de que su difunto padre, el actor Paul Sorvino, no apareciera en el homenaje televisado a los profesionales fallecidos de la industria del cine en la ceremonia de los Oscar de este domingo.

"Es desconcertante más allá de lo creíble que mi amado padre y muchos otros increíbles y brillantes actores fallecidos fueran dejados fuera", escribió Sorvino en un tweet este lunes. "¡¡¡Los Oscar se olvidaron de Paul Sorvino, pero el resto de nosotros nunca lo haremos!!!".

Paul Sorvino, que protagonizó películas como "Goodfellas", falleció en julio de 2022. Mira Sorvino rindió homenaje a su padre antes del evento de este domingo, recordando su Oscar a la mejor actriz de reparto por "Mighty Aphrodite" en 1996.

Dijo que compartir su victoria con su padre –su "primer y mejor maestro"– fue especial porque pudo "devolverle lo que él me había dado toda la vida: amor, fe, admiración y gratitud".

"En este primer año después de su fallecimiento es realmente un recuerdo agridulce pero hermoso", dijo.

publicidad

Al igual que Anne Heche y otros actores y veteranos de la industria del entretenimiento fallecidos el año pasado, la mayor de los Sorvino fue reconocida en un homenaje más extenso en la página web de la Academia que se promocionó al final del segmento con un código QR. Mira Sorvino dijo que sentía que su padre había sido "pasado por alto".

"Increíblemente dolida y conmocionada por el hecho de que la enorme, irremplazable y de por vida contribución de mi padre al mundo del cine haya sido pasada por alto por quienquiera que haya hecho esa lista", escribió Sorvino en una nota posterior en Instagram tras la emisión. "Nosotros, su adorada familia, y vosotros, su adorado público, sabemos lo único e increíble que era. Esperamos que @theacademy haga algo para arreglar esto".

La viuda de Paul Sorvino, Dee Dee Sorvino, también expresó su decepción en un comunicado obtenido por People.

"Paul Sorvino fue uno de los mejores actores de la historia cinematográfica de Hollywood. Es inconcebible que se le deje fuera del segmento In Memoriam de los Oscar", dijo Dee Dee Sorvino. "Es un espectáculo de tres horas, ¿no pueden dar un par de minutos más para hacerlo bien? Paul Sorvino dio décadas a esta industria y era querido por todos. Paul no era la única alma que se lo merecía y no se puede aceptar un código QR". "

Terminó su declaración con una petición de disculpas.

"Vergüenza debería darle a la Academia si esto no se corrige", escribió Sorvino. "Se cometen errores, y éste ha sido grave. Por favor, hagan algo para corregirlo".