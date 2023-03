Moody's vigila la posible rebaja de calificación de seis bancos estadounidenses

¿Qué es el pánico bancario? Lo que sucedió con Silicon Valley Bank 1:57

(CNN) -- Moody's Investors Service puso a otros seis bancos estadounidenses en revisión para posibles rebajas de calificación a última hora de este lunes, tras la quiebra del Silicon Valley Bank la semana pasada.

La empresa de calificación crediticia también rebajó la calificación de Signature Bank a la categoría de banco basura tras la quiebra de este banco.

Moody's advirtió que también podría rebajar la calificación de First Republic Bank, Zions, Western Alliance, Comerica, UMB Financial e Intrust Financial. La firma citó las "condiciones de financiación extremadamente volátiles para algunos bancos estadounidenses expuestos al riesgo de salidas de depósitos no asegurados".

La medida se produce después de que las acciones de los bancos regionales sufrieran un varapalo el lunes, incluso después de que el Gobierno federal interviniera con una intervención masiva destinada a prevenir a los depositantes y evitar nuevas corridas bancarias. Las acciones de los bancos regionales se están recuperando en las operaciones previas al mercado del martes.

En el caso de First Republic, con sede en San Francisco, Moody's señaló la "alta dependencia del banco de una financiación de depósitos no asegurada más sensible a la confianza", las elevadas pérdidas no realizadas en sus tenencias de bonos y un "bajo nivel de capitalización" en relación con sus homólogos.

publicidad

First Republic tiene una gran cantidad de depósitos por encima del límite de seguro de la FDIC, dijo Moody's, señalando que esto hace que el perfil de financiación del banco sea "más sensible a retiradas rápidas y grandes de depósitos."

Tras desplomarse un 62% este lunes, las acciones de First Republic suben un 24% en las operaciones previas a la comercialización de este martes.