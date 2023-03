OPINIÓN | Belleza y moda con plena libertad

OPINIÓN | ¿Cuáles son las tendencias de la moda en 2023? 4:19

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas.

(CNN Español) -- Quiero comentarles un tema muy del momento: el profundo interés de las personas por lucir lo mejor posible. Y cuando digo “profundo”, ¡digo “profundísimo” deseo de optimizar su apariencia física y su imagen! Y este deseo muestra que hemos aprendido a querernos, a aceptarnos, a desear mejorarnos, ¡y es un paso fabuloso y muy positivo en nuestros diversos estilos de vida!

Y solo nos basta con chequear los antes y los después de la superfamosa cirujana plástica –y cosmética– neoyorquina Lara Devgan (un fenómeno en Instagram) para ver infinidad de hombres que mejoran su rostro, eliminando la papada, arrugas, bolsas bajo los ojos, etc. Y como Devgan usa muchos métodos que no precisan cirugía, sus clientes quedan encantados, “optimizando” sutilmente su imagen.

Y lo mismo ocurre con mujeres de todas las edades que quieren mejorar su look. Y que ya no se esconden ni niegan que se han hecho retoques, si así lo desean. Y esto es precisamente lo mejor de todo. No hay que esconder lo que hacemos por nuestra imagen. ¡Perfecta naturalidad!

Lo mismo ocurre con los cuidados del cutis. Igual que hombres y mujeres se hacen manicuras y pedicuras (muy importantes para ambos) –y se dan masajes– hay infinidad de productos unisex, o especiales para hombres, de tratamiento para la piel. Y nadie critica a nadie, ¡pues eso es cosa del pasado!

publicidad

Por ejemplo: hace años comencé a usar un bronceador fabuloso de Guerlain –el Terracota– que, al ser mate y no tener brillo alguno, era fabricado especialmente para hombres. Y hasta el día de hoy la famosa marca ofrece el mismo bronceador –Terracotta Men 01 Ultra Naturel– igual que tratamientos ideales para la piel de los hombres, como el carísimo Abeille Royale de la miel de las abejas reales. Neutrogena tiene una línea realmente excelente para hombres, igual que Dior Homme, Clarins, Clinique, Shiseido, Chanel, Kiehl’s y otras marcas, incluyendo maquillajes. Lo mismo para el pelo, y los cool salones unisex neoyorquinos Bumble and Bumble tienen productos superpopulares como su Grooming Unisex Crème.

¿Bestsellers? Autobronceadores –o self tanners-- muy populares entre todos. ¡Aunque cuidado con aplicarlos mal y lucir de miedo!

¿Una anécdota sobre esto? La vez que entrevisté hace años a un guapísimo actor (yo estaba muy emocionada) y llegó irreconocible, convertido en una zanahoria rojísima y con el pelo teñido casi del mismo color. ¡Ojalá yo no haya puesto una cara de sorpresa y horror!

Esto nos lleva a comentar la importancia de optimizar nuestra imagen con cuidadosa moderación. Y esto incluye la ropa, el estilo de lo que llevamos y los accesorios. YSL y Dior mostraron recientemente una línea masculina con faldas y estilos no binarios, con aire femenino y sensual. Y otros looks más tradicionales, pero con un aire más relax. Y unos colores brillantes. Y unos cinturones (muy importante accesorio para los jóvenes) y zapatos fabulosos. Y no solo los ultrachic mocasines de Gucci (¡me encanta ver hombres con estos mocasines sin medias y con camisas rosadas de Polo!), sino todo tipo de zapatillas deportivas y nuevos zapatos de cordones con una moderada plataforma. Libertad total.

Resumiendo: la moda y la belleza van mano a mano con nuestro diverso estilo de vida. Hay para todos los gustos y necesidades. Y todos lo aceptamos con una sonrisa y tolerancia. Y escogemos lo que deseamos.