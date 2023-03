El Kremlin dice que no reconoce a la Corte Penal Internacional en medio de informes sobre casos de crímenes de guerra

El gobierno ruso no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según la agencia estatal de noticias TASS.

"No reconocemos este tribunal, no reconocemos la jurisdicción de este tribunal. Así es como lo tratamos", dijo Peskov citado por TASS.

La CPI planea abrir dos casos de crímenes de guerra relacionados con la invasión rusa de Ucrania y emitir órdenes de detención contra "varias personas", según The New York Times (NYT) y Reuters, citando a funcionarios actuales y anteriores con conocimiento de la decisión que no estaban autorizados a hablar públicamente.

Según el NYT, los casos representarían los primeros cargos internacionales que se presentan desde el inicio de la guerra de Rusia y llegan tras meses de trabajo de equipos especiales de investigación de la CPI.

El primer caso que la CPI tiene previsto abrir se refiere al presunto secuestro de niños ucranianos por parte de Rusia. El segundo se refiere a los ataques "implacables" de Rusia contra infraestructuras civiles, como suministros de agua y depósitos de gas, según el NYT.

¿Qué es la CPI? La CPI es el "tribunal de última instancia" y tiene su sede en La Haya (Países Bajos).

Juzga cuatro tipos de crímenes: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra.

Rusia se retiró del tratado de la CPI en virtud de una directiva firmada por el presidente Vladimir Putin en 2016.

Actualmente, 137 Estados son signatarios del tratado por el que se creó el tribunal, pero sólo 123 se consideran partes en el mismo.

Estados Unidos es signatario del tratado, pero no parte.