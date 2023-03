¿Cómo puede EE.UU. evitar que Rusia recopile información con drones? 2:39

(CNN) -- Un avión de combate de Rusia Sukhoi Su-27 obligó este martes a un dron de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos a descender sobre el mar Negro.



Altos mandos estadounidenses no tardaron en culpar a Rusia: el general James B. Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. en Europa y África, dijo que el vuelo "inseguro y poco profesional" de la aeronave rusa casi causó un accidente entre el Su-27 y el Reaper. El Mando Europeo de EE.UU. afirmó que uno de los dos aviones rusos que seguían al Reaper voló intencionadamente delante del dron y le arrojó combustible varias veces.

El Departamento de Estado de EE.UU. convocó al embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, por el incidente. Y en comentarios al día siguiente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que las relaciones entre Moscú y Washington alcanzaron su "punto más bajo".

Pero ¿el punto más bajo desde cuándo? ¿Desde la anexión de Crimea por Moscú en 2014? ¿Desde la intromisión del Kremlin en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016? ¿O quizás desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el año pasado? Con Estados Unidos y Rusia tocando habitualmente fondo en lo que respecta a las relaciones bilaterales, quizá necesitemos nuevos superlativos para describir lo mal que están las cosas.

No se puede negar que el encuentro en pleno vuelo, si bien Rusia niega que hubiera una colisión, ha exacerbado las tensiones entre Moscú y Washington. Pero un poco de perspectiva histórica sirve para recordar que la confrontación entre las dos naciones con armamento nuclear puede ser mucho más aguda.

Tomemos, por ejemplo, un capítulo de la guerra en Siria que a menudo se pasa por alto. Allá por febrero de 2018, un contingente estadounidense sobre el terreno en el este de Siria se enfrentó a una fuerza que avanzaba hacia su base y que incluía a miembros de la empresa militar privada rusa Wagner. Las tropas estadounidenses solicitaron ataques aéreos y de artillería contra la fuerza contraria, infligiendo decenas de bajas a los combatientes de Wagner y a sus aliados sirios.

publicidad

La batalla fue el encuentro más mortífero entre fuerzas estadounidenses y combatientes rusos desde el final de la Guerra Fría, pero no condujo a una escalada: el gobierno de Rusia negó entonces la existencia del grupo de combatientes (Wagner lleva actualmente bastante públicamente el peso de los combates para Rusia en torno a la ciudad ucraniana de Bakhmut). Pero en 2018, los informes sobre la batalla también destacaron la existencia de una "línea de resolución de conflictos" de larga data entre los Ejércitos de EE.UU. y Rusia destinada a minimizar el riesgo de una escalada involuntaria a la vez que se mantienen abiertos los canales de comunicación sobre movimientos y operaciones militares.

Dichos canales permanecieron abiertos incluso después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el año pasado. El pasado mes de marzo, el Pentágono reconoció que tenía abierta una línea de desescalada para evitar errores de cálculo militares cerca de Ucrania.

No está claro si los vuelos rutinarios de drones estadounidenses sobre la región del mar Negro requieren una estrategia de desescalada: el coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que los activos estadounidenses "han estado volando constantemente sobre ese espacio aéreo durante un año", dijo, argumentando que no había razón para activar líneas de desescalada antes de volar sobre el mar Negro. Y según Peskov, portavoz del Kremlin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue informado del derribo del dron, pero no hubo contactos al más alto nivel entre Moscú y Washington sobre el asunto.

Aunque las líneas de comunicación puedan estar abiertas, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia se encuentra ciertamente en niveles no vistos desde los momentos más peligrosos de la Guerra Fría.

"No nos habíamos enfrentado a la perspectiva de un Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles cubanos", dijo el presidente Joe Biden a un grupo de demócratas el año pasado en respuesta a las amenazas nucleares de Putin. "No creo que exista la posibilidad de utilizar fácilmente un arma nuclear táctica y no terminar en Armagedón".

Pero aunque la Guerra Fría fue testigo de la crisis de los misiles de Cuba y de varias situaciones nucleares cercanas, hoy en día se recuerda menos que la Guerra Fría se convirtió en una guerra al rojo vivo entre las fuerzas estadounidenses y soviéticas en varios momentos de la confrontación que duró décadas.

Durante la guerra de Corea, por ejemplo, los pilotos de caza estadounidenses se enfrentaron en combate aéreo a los MiG soviéticos. Estos combates, sin embargo, se mantuvieron en secreto, con registros rápidamente clasificados y participantes que juraron guardar el secreto. ¿Una de las razones? El temor a que hacer públicos esos incidentes pudiera aumentar las tensiones entre las dos superpotencias.

Lo mismo ocurría con los vuelos tripulados de vigilancia que Estados Unidos llevaba a cabo alrededor, y a veces sobre, territorio soviético. El derribo del avión espía U-2 pilotado por Francis Gary Powers en 1960 es el caso más famoso, que creó una gran vergüenza para Estados Unidos y suscitó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Pero la mayoría de esos programas permanecieron clasificados, y fuera de las noticias, durante décadas.

Uno de los incidentes que apenas se desclasificó décadas después fue el derribo del vuelo 60528, un C-130 estadounidense en misión de espionaje que fue derribado sobre la Armenia soviética, donde perdió la vida su tripulación de 17 personas. El gobierno de EE.UU. reconoció que entre 1945 y 1977, más de 40 aviones de reconocimiento estadounidenses fueron derribados en este tipo de misiones.

Entonces, ¿por qué tanto ruido y furia por el derribo del Reaper? Por una parte, hay una guerra de información en curso en torno a la guerra que asola Ucrania. Los rusos, por ejemplo, han sacado provecho del incidente: el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, declaró que Rusia intentaría recuperar los restos del MQ-9 para estudiarlos (dos funcionarios estadounidenses declararon a CNN que el software sensible del avión no tripulado fue eliminado antes de que se estrellara en el mar Negro).

Andrew Weiss, experto en Rusia y vicepresidente de Estudios y Cátedra de la Familia James en la Fundación Carnegie, sugirió en un hilo en Twitter que el derribo del dron tenía otro uso para los rusos, permitiendo a Moscú mantener las apariencias de manera convincente sobre su voluntad de escalar en una confrontación con Occidente.

"La irritación rusa por las actividades de EE.UU. y la OTAN en/alrededor del mar Negro no es nada nuevo", escribió.

"Sin duda, la gente en el Kremlin es lo suficientemente inteligente como para saber que EE.UU. no se echará atrás en la realización de misiones de vigilancia como el vuelo de drones contra el que se estrelló hoy un avión ruso".

Weiss añadió: "Durante más de un año, el Kremlin ha amenazado sistemáticamente con interferir en los envíos de armas occidentales a Ucrania, pero no ha hecho nada para respaldarlo. A pesar de las interminables conversaciones sobre los posibles riesgos de escalada de un ataque ruso, la realidad es que la disuasión se ha mantenido... Entrometerse [con] el vuelo de un dron fue una manera de que Moscú intentara reconstruir su credibilidad perdida, sin amenazar ninguna vida de EE.UU./OTAN".

Pero esa es la espada de doble filo de la disuasión. Entrometerse con un vuelo de drones es una cosa, pero si Moscú actúa de una manera que amenaza (públicamente) vidas, entonces podemos terminar hablando de un escenario diferente.