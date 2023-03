Hallan restos de un antiguo glaciar en Marte

¿Podrían los robots de la NASA encontrar vida en Marte? 0:52

(CNN) -- Los restos de un glaciar se han encontrado cerca del ecuador marciano, lo que sugiere que todavía podría existir alguna forma de agua en una región del planeta rojo donde algún día podrían llegar los humanos.

La masa de hielo ya no está allí, pero los científicos detectaron restos reveladores entre otros depósitos minerales cerca de la región ecuatorial de Marte. Los depósitos allí suelen contener sales de sulfato de color claro.

Cuando los científicos observaron más de cerca, reconocieron las características de un glaciar, incluidas las crestas llamadas morrenas: escombros depositados o empujados por un glaciar en movimiento. El equipo de investigación también detectó campos de grietas o profundas aberturas en forma de cuña que se forman dentro de los glaciares.

Los hallazgos se compartieron el miércoles en la 54ª Conferencia de Ciencias Lunar y Planetaria en The Woodlands, Texas.

"Lo que hemos encontrado no es hielo, sino un depósito de sal con las características morfológicas detalladas de un glaciar", dijo en un comunicado el autor principal del estudio, el Dr. Pascal Lee, científico planetario sénior del Instituto SETI y el Instituto Mars.

"Lo que creemos que sucedió aquí es que la sal se formó en la parte superior de un glaciar mientras conservaba la forma del hielo debajo, hasta detalles como campos de grietas y bandas de morrena".

Los investigadores creen que el glaciar tenía 3,7 millas (6 kilómetros) de largo y 2,5 millas (unos 4 kilómetros) de ancho, con una elevación de entre 0,8 y 1,1 millas (1,3 a 1,7 kilómetros).

La actividad volcánica, una clave del glaciar

Los científicos tienen una idea de cómo surgió la huella del glaciar, según la evidencia de material volcánico en la región. Cuando las mezclas de ceniza volcánica, lava y vidrio volcánico llamado piedra pómez reaccionan con el agua, se puede formar una capa de sal dura y crujiente.

“Esta región de Marte tiene una historia de actividad volcánica. Y donde algunos de los materiales volcánicos entraron en contacto con el hielo del glaciar, habrían tenido lugar reacciones químicas en el límite entre los dos para formar una capa endurecida de sales de sulfato”, dijo el coautor del estudio Sourabh Shubham, estudiante de doctorado en geología en la Universidad de Maryland, College Park, en un comunicado.

"Esta es la explicación más probable de los sulfatos hidratados e hidroxilados que observamos en este depósito de tonos claros".

Hielo superficial geológicamente joven cerca del ecuador

El material volcánico probablemente se erosionó con el tiempo, revelando la capa salada que capturó una huella del hielo del glaciar y sus características distintivas, dijo el coautor del estudio John Schutt, geólogo del Mars Institute y guía de campo de hielo en el Ártico y la Antártida.

Marte tiene una atmósfera delgada, lo que permite que las rocas espaciales choquen regularmente con la superficie del planeta. Pero las características finas y detalladas del glaciar aún permanecen en gran parte intactas en el depósito de sal, lo que lleva a los investigadores a creer que es relativamente "joven".

Los autores del estudio dijeron que creen que el glaciar existió durante el período geológico amazónico de Marte, que comenzó hace 2.900 millones de años y continúa.

“Hemos sabido acerca de la actividad glacial en Marte en muchos lugares, incluso cerca del ecuador en el pasado más distante. Y sabemos sobre la actividad glacial reciente en Marte, pero hasta ahora, solo en latitudes más altas”, dijo Lee. "Un glaciar relicto relativamente joven en este lugar nos dice que Marte experimentó hielo superficial en tiempos recientes, incluso cerca del ecuador, lo cual es nuevo".

Los investigadores no saben si queda algo de hielo debajo del depósito.

"El hielo de agua, en la actualidad, no es estable en la superficie de Marte cerca del ecuador en estas elevaciones", dijo Lee. “Entonces, no es sorprendente que no estemos detectando ningún hielo de agua en la superficie. Es posible que todo el hielo de agua del glaciar ya se haya sublimado. Pero también existe la posibilidad de que parte de ella aún esté protegida a poca profundidad bajo las sales de sulfato".

Posibilidad de bolsas de hielo poco profundas

Durante el estudio, el equipo también observó antiguas islas de hielo llamadas salares en las salinas del Altiplano de Bolivia en América del Sur. Los mantos de sales han protegido el antiguo hielo de los glaciares para que no se derrita o se evapore, lo que lleva a los investigadores a pensar que podría haber ocurrido un escenario similar en Marte.

A continuación, los investigadores quieren determinar si queda algo de hielo del glaciar y, de ser así, cuánto está presente a poca profundidad debajo de los depósitos de sal. Si este depósito de sal en particular está protegiendo el hielo, es posible que existan otras bolsas de hielo cerca.

Los orbitadores que giran alrededor del planeta han mostrado depósitos de hielo en los gélidos polos marcianos, pero si existe agua en cualquier forma en las latitudes bajas ecuatoriales más cálidas, podría tener implicaciones para nuestra comprensión de la historia del planeta rojo y su potencial habitabilidad, y la exploración futura por parte de los humanos.

“El deseo de llevar a humanos a un lugar donde puedan extraer hielo de agua del suelo ha empujado a los planificadores de misiones a considerar sitios de mayor latitud”, dijo Lee. “Pero estos últimos entornos suelen ser más fríos y más desafiantes para humanos y robots. Si hubiera ubicaciones ecuatoriales donde se pudiera encontrar hielo a poca profundidad, entonces tendríamos lo mejor de ambos entornos: condiciones más cálidas para la exploración humana y aún acceso al hielo”.