Justin Bieber sonríe en redes sociales al mostrar mejoría de su parálisis facial

El próximo paso de Justin Bieber luego de sufrir parálisis facial parcial 1:17

(CNN) -- Justin Bieber es todo sonrisas estos días.

El cantante superestrella publicó un Instastory con las palabras: "Wait for it".

En el vídeo se ve a Bieber totalmente sonriente.

Eso era algo que no había podido hacer el pasado mes de junio de 2022, cuando anunció que sufría parálisis facial a causa del síndrome de Ramsay Hunt.

"Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha provocado que mi cara tenga parálisis", dijo entonces en un vídeo que colgó en Instagram. "Como pueden ver este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que hay parálisis completa en este lado de mi cara...".

publicidad

Celebridades piden por la recuperación de Bieber 1:15

El síndrome es un raro trastorno neurológico que se produce cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio de la cabeza cerca del oído interno. En un principio hizo que Bieber pospusiera las fechas restantes de su gira Justice World Tour.

En marzo de este año se anunció la cancelación del resto de la gira.