(CNN) -- Lance Reddick, actor recordado por su personaje de Cedric Daniels en “The Wire” y por su trabajo en la franquicia “John Wick”, murió a los 60 años, informó su representante, Mia Hansen.

Hansen dijo que Reddick falleció repentinamente el viernes por la mañana “por causas naturales”.

“Extrañaremos mucho a Lance”, afirmó.

Reddick, un actor cuya cautivadora presencia a menudo lo llevó a interpretar papeles que requerían intensidad y seriedad, comenzó su carrera en la década de 1990, con créditos en programas como "New York Undercover" y "The West Wing".

Cuando era un adolescente en Baltimore, tenía la intención de convertirse en músico, le dijo una vez a The Guardian. Comenzó a actuar como manera de mantener a su joven familia y con la esperanza de sentar las bases para una carrera musical.

Empezó a obtener papeles en el teatro regional y, a los 29 años, aplicó --y fue aceptado-- a la Universidad de Yale para estudiar teatro, donde finalmente se graduó.

En Nueva York, audicionó por primera vez para el creador de “Wire”, David Simon, para su proyecto “The Corner”, una miniserie de HBO que se presentó dos años antes que “The Wire” de Simon.

Si bien Reddick no estaba en ese proyecto, consiguió su primer papel regular en "Oz" de HBO, en el que interpretó a un detective encubierto que se hace pasar por un recluso.

Eventualmente, Simon lo eligió como el teniente de la Unidad de Narcóticos Daniels, un papel destacado para Reddick.

Aunque “The Wire” nunca fue un gran éxito, su aclamación entre la crítica y la industria fue muy alta.

“Pensé que sería un éxito, pero no anticipé que tomaría tanto tiempo captarlo o que se convertiría en este fenómeno”, dijo Reddick a The Guardian. “O que sería tan ignorado por la industria. Eso realmente me dejó anonadado, porque sabía lo buenos que éramos; todos lo hicimos".

Reddick trabajó casi sin parar después, con un papel memorable en "Lost" y personaje regulares en la serie de ciencia ficción de Fox "Fringe", "Bosch" de Amazon y, más recientemente, la versión de Netflix de "Resident Evil".

Reddick le dijo a Los Angeles Times en 2019 que se suponía que su personaje de "Lost" se convertiría en una serie regular, pero los planes cambiaron cuando reservó un papel regular en "Fringe". Sin embargo, dijo, incluso su corta participación en uno de los programas más grandes de la televisión en ese momento lo introdujo a un nuevo tipo de fama.

“Esa fue la primera vez que los seguidores fueron realmente extraños. Vivía en Nueva York en ese momento, y parecía que todos me detenían para hablar sobre “Lost”. Pasé de una notoriedad pequeña y de nicho a ser completamente reconocible”, comentó.

Además de las películas de "John Wick", su trabajo secundario en películas incluye "One Night in Miami", "Godzilla vs. Kong" y la nueva versión "White Men Can't Jump".

A pesar de su intensidad característica, Reddick también mostró un lado más ligero, como estrella invitada en la comedia de situación "Young Sheldon" y el programa de sketches "Key and Peele".

También participó en la cuarta película de "John Wick", que se estrenará en los cines el próximo fin de semana.

A Reddick le sobreviven su esposa, Stephanie Reddick, y sus hijos Yvonne Nicole Reddick y Christopher Reddick.

Se pueden hacer donaciones en su memoria a momcares.org en Baltimore, según su representante.