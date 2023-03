Número ITIN en Estados Unidos: qué es, requisitos y cómo solicitarlo

Por qué el tío Sam quiere saber si vendí mi propiedad en el extranjero 5:07

(CNN Español) -- Millones de dólares de impuestos federales son pagados cada año por personas que no tienen número de Seguro Social. En su lugar, realizan su declaración de impuestos utilizando lo que se conoce como un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

El ITIN es un número de nueve dígitos que se emite independientemente del estado migratorio de las personas, ya que tanto los extranjeros como los no residentes que estudian o trabajan en Estados Unidos —que no cumplen con los requisitos necesarios para obtener un SSN— pueden verse obligados a presentar una declaración de impuestos, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

El número ITIN sirve únicamente para propósitos de impuestos, por lo que no cambia el estatus migratorio del beneficiario, no proporciona el derecho a recibir beneficios del Seguro Social, no califica a un dependiente para propósitos del crédito por ingreso de trabajo y tampoco otorga el derecho a trabajar en Estados Unidos.

A continuación te decimos cuáles son los requisitos necesarios para solicitar un número ITIN.

Solicita un número ITIN

Cuando estés listo para presentar una declaración de impuestos o una declaración informática –y no seas elegible para obtener un SSN— deberás completar y enviar el Formulario W-7, solicitud que sirve para pedir un número ITIN y renovar un ITIN ya vencido o que está próximo a vencer. Para realizar tu solicitud existen las siguientes tres opciones:

1. Envía al IRS el formulario W-7, junto con tu declaración de impuestos, prueba de identidad y los documentos referentes a tu condición de extranjero.

2. Solicita un ITIN en persona utilizando los servicios de un agente tramitador certificador, si es que no quieres enviar tus documentos por correo. El IRS cuenta con una lista pública de agentes certificados dentro de EE.UU. y en el extranjero.

Haz una cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente.

Pero ¿qué documentos son los que necesitas? Actualmente, el IRS acepta los siguientes documentos como prueba de identidad y condición de extranjero:

Pasaporte

Tarjeta de identificación nacional

Licencia para conducir de Estados Unidos

Acta de nacimiento civil (para menores de 18 años)

Licencia para conducir del extranjero

Tarjeta de identificación estatal de EE.UU.

Tarjeta de registro de votación de tu país de origen

Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

Tarjeta de identificación militar de tu país de origen

Visa

Una identificación con foto emitida por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)

Historiales médicos (solo menores de 6 años)

Expedientes académicos (solo menores de 14 años o menores de 18 años si son estudiantes)

Cabe mencionar que el pasaporte es el único documento que prueba tanto la identidad de la persona como la condición de extranjero. Por lo tanto, si no cuentas con un pasaporte, deberás presentar una combinación de dos o más documentos para cumplir con todos los requisitos del IRS. Consulta el sitio de la instancia federal para ver todos los detalles sobre la documentación requerida para el solicitante y dependientes.

De acuerdo con el IRS, si tu solicitud está completa y reúnes todos los requisitos, se te asignará un número de identificación tributaria en un margen de siete semanas.