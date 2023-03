Publican seis años de las declaraciones de impuestos de Trump 3:57

(CNN) -- Donald Trump y su familia dejaron de reportar casi US$ 300.000 en obsequios que recibieron de gobiernos extranjeros entre 2017 y 2020, incluida una "pintura más grande que el tamaño real" del expresidente que actualmente podría estar en su residencia de Mar-a- Lago, según un nuevo informe de los demócratas en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes y documentos de respaldo obtenidos por CNN.

Más de 100 obsequios de funcionarios extranjeros, incluidos el presidente chino Xi Jinping y el príncipe heredero saudita Mohammad bin Salman, por un valor total de más de US$ 250.000 nunca se le reportaron al Departamento de Estado por parte de Trump y miembros de su familia inmediata como lo requiere la ley, dice el informe.

Los demócratas de la Cámara de Representantes dicen que el descubrimiento de estos obsequios extranjeros no declarados —incluidos 17 procedentes de Arabia Saudita con un valor total de más de US$ 48.000— "plantean preguntas importantes sobre por qué el expresidente Trump no reveló estos obsequios al público" y si podrían haber sido utilizados para influir en la política estadounidense bajo el gobierno anterior. El informe no proporciona ninguna evidencia específica de que la política de EE.UU. haya sido influenciada por los obsequios.

Jamie Raskin, representante por Maryland y el principal demócrata en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, le dijo a CNN que el hecho de que estos artículos nunca se informaron y que algunos de ellos ahora estén desaparecidos “sugiere graves violaciones de la Cláusula de Emolumentos extranjeros”.

“Esa parte de la Constitución es la ley antisoborno original de Estados Unidos”, dijo Raskin, y señaló que los legisladores podrían hacer presentaciones penales si hay evidencia que lo justifique.

“Pero en verdad, sobre una base bipartidista el Congreso necesita legislar para construir mecanismos de cumplimiento significativos en la Cláusula de Emolumentos”, agregó. “Esto nos obligará a recuperar la sabiduría de los artífices que fueron enfáticos en que las personas en cargos públicos no estén expuestos a Gobiernos extranjeros”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han tratado de señalar los compromisos extranjeros de Trump, ya que sus colegas republicanos y el nuevo presidente republicano de la Comisión de Supervisión, el representante James Comer de Kentucky, están intensificando su propia investigación sobre los negocios extranjeros del hijo del presidente Joe Biden, Hunter.

El año pasado, el Departamento de Estado reveló que no podía dar cuenta por completo de los obsequios extranjeros que recibieron los funcionarios de Trump durante el último año en el cargo del presidente, pero el informe provisional publicado este viernes cita "nueva información obtenida por la comisión (que) revela que la falta de divulgación los obsequios de gobiernos extranjeros fueron mucho más amplios de lo que se sabía anteriormente y se extendieron a lo largo del Gobierno de Trump”.

“Los registros internos de la Casa Blanca obtenidos por la Comisión indican que las listas proporcionadas por la Casa Blanca a la Oficina del Jefe de Protocolo no incluyeron todos los obsequios extranjeros recibidos por el expresidente Trump y la Primera Familia no solo en 2020, sino a lo largo del Gobierno de Trump”, señala el informe.

“En total, los registros indican que el expresidente Trump y la Primera Familia recibieron 117 obsequios extranjeros no declarados, valorados en aproximadamente US$ 291.000”, dice el informe provisional. El informe se concentra en los obsequios no revelados de Arabia Saudita, Japón, India y China.

“En un sentido legal, por supuesto, no hace ninguna diferencia, si fueron completamente imprudentes o si deliberadamente decidieron burlarse de la ley y la Constitución; pero moralmente, podemos decir con seguridad que este es precisamente el tipo de minucias insignificantes con las que a Donald Trump le encanta obsesionarse”, dijo Raskin a CNN.

Individualmente, Trump no informó sobre más de 50 obsequios extranjeros, con un valor total estimado de más de US$ 150.000, durante su tiempo en el cargo, según los demócratas de la Cámara. En cuanto a los obsequios extranjeros sí compartió con el Departamento de Estado, Trump reveló 36 en 2017, 17 en 2018, 23 en 2019 y cero en 2020.

La Ley de Obsequios y Decoraciones Extranjeras prohíbe que un presidente y los funcionarios federales se queden obsequios extranjeros que excedan el valor mínimo, que actualmente se establece en US$ 415. La ley también estableció un sistema sobre cómo se divulga públicamente la información sobre obsequios extranjeros y permite que los destinatarios de artículos valorados por encima del monto establecido en dólares tengan la opción de comprarlos y retenerlos.

Algunos de los obsequios que recibió Trump fueron valorados en decenas de miles de dólares, incluida una alfombra de seda uzbeka de US$ 12.000 y una daga de US$ 35.000 del emir de Qatar, agrega el informe.

Se desconoce el paradero de algunos de los artículos, incluida una “pintura de tamaño más grande que el natural” de Trump que fue encargada por el líder de El Salvador y entregada como regalo justo antes de las elecciones de 2020.

El panel obtuvo comunicaciones internas de la Casa Blanca, incluida la correspondencia sobre el envío de la pintura desde la Embajada de EE.UU. en El Salvador hacia EE.UU., pero descubrió que “no hay registros de la disposición de la pintura”.

“NARA no tenía registros de esta pintura y la GSA [Administración de Servicios Generales] tampoco tenía registros de la compra de este regalo”, dice el informe.

“Sin embargo, a pesar de los documentos de transición de la GSA que indican que el director de Correspondencia de la Oficina de Donald J. Trump certificó el 'cumplimiento total con la disposición final de las donaciones' en abril de 2021, ciertos registros sugieren que el retrato pudo haber sido trasladado a Florida como 'propiedad del expresidente' en julio de 2021”, agrega.

Los intercambios de correos electrónicos que incluyen fotos del embajador de EE.UU. en El Salvador de pie junto al retrato de tamaño más grande que el real de Trump indican que el personal estaba haciendo arreglos para que el Departamento de Estado ayudara a transferir el regalo de la residencia del embajador a la Casa Blanca.

El yerno de Trump, Jared Kushner, envió el correo electrónico inicial del embajador sobre la pintura al personal de la Casa Blanca y escribió: "¿Podemos encargarnos de esto? Muy bien", a lo que un exmiembro del personal de la Casa Blanca de Trump respondió: "Sí, me fue reenviado y estoy enviándolo a la WH!”.

El informe enumera otro elemento que los investigadores de la comisión no pudieron rastrear a pesar de revisar los datos de la Casa Blanca, NARA y GSA, un regalo que Kushner recibió de Egipto.

La Oficina de Obsequios de la Casa Blanca bajo el Gobierno de Trump solicitó a los Archivos Nacionales que transfirieran una serie de obsequios de su custodia a la Casa Blanca, que incluía este obsequio a Kushner. Pero no hay registros que señalen dónde se encuentra este regalo, una caja decorada con motivos plateados con un valor estimado de US$ 450.

Tampoco hay evidencia que sugiera que la caja está actualmente en posesión de Kushner.

El panel también descubrió que Kushner, su esposa Ivanka Trump y sus hijos juntos recibieron 33 obsequios no declarados, por un total de casi US$ 82.000.

“La comisión identificó 13 obsequios extranjeros adicionales no declarados dirigidos tanto al expresidente Trump como a la exprimera dama Melania Trump, por un total de más de US$ 22.000 en valor estimado”, según el informe.