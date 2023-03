Eslovaquia enviará 13 aviones de combate MiG-29 a Ucrania, declaró este viernes el primer ministro Eduard Heger, convirtiéndose así en el segundo miembro de la OTAN que promete estos aparatos, después de Polonia.

"Las promesas deben cumplirse, y cuando [el presidente de Ucrania, Volodymyr] Zelensky pidió más armas, incluidos cazas, le dije que haríamos todo lo posible. Me alegro de que otros hagan lo mismo", declaró Heger en Twitter.

La ayuda militar es clave, añadió, para garantizar que Ucrania "pueda defenderse a sí misma" y a Europa frente a Rusia.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia

— Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023