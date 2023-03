Arte y deporte, la oferta de Miami Beach en vacaciones 3:18

(CNN) -- Un tiroteo durante las celebraciones del receso de primavera o “spring break” en Miami Beach dejó una persona muerta y otra herida el viernes por la noche, según el Departamento de Policía de Miami Beach.

Los agentes escucharon disparos cerca de 7th Street y Ocean Drive, una intersección bordeada de palmeras a solo unos metros de la playa, alrededor de las 10:41 p.m. (hora de Miami) y respondió a la escena. Encontraron dos víctimas masculinas que habían recibido disparos, informó la policía de Miami Beach en Twitter.

La violencia estalló en la popular zona de South Beach en medio de las festividades del Día de San Patricio y las celebraciones del receso de primavera.

Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital local, donde una de ellas murió y la otra se encuentra en estado crítico, dijo la policía.

Un hombre fue detenido y “coopera plenamente con la investigación”, según la policía.

Cuatro armas de fuego fueron recuperadas de la escena, indicó la policía.

El Departamento de Policía de Miami Beach no ha identificado a las víctimas ni a la persona detenida, pero las autoridades confirmaron que se trató de un incidente aislado.

El año pasado, la ciudad de Miami Beach impuso un toque de queda después de dos tiroteos durante el “spring break”. El toque de queda nocturno comenzó a las 12:01 a.m. ET del jueves y expiró el lunes por la mañana a las 6 a. m. ET.

Hasta el momento las autoridades no han promulgado una medida similar para este año.