Lo que sigue tras el peor colapso bancario en Estados Unidos desde 2008

¿Se viene una crisis política en la Casa Blanca por el colapso del Silicon Valley Bank? 1:44

(CNN) -- La banca mundial acaba de sufrir su peor semana desde 2008. Ahora, ¿qué sigue?

Las consecuencias de la agitación bancaria de este mes -- las sorprendentes corridas bancarias y los colapsos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank -- han sido generalizadas. Como consecuencia, el sistema bancario mundial se ha visto sacudido.

Se espera más volatilidad para la próxima semana. Pero eso no significa que esto sea una repetición de la crisis financiera mundial de hace 15 años. Los depósitos de los clientes diarios están garantizados y los reguladores de todo el mundo dicen que el sistema bancario se mantiene saludable.

Credit Suisse y First Republic: dos bancos más se tambalearon pero se mantuvieron en posición vertical durante la semana. El asediado megabanco Credit Suisse anunció la semana pasada que se necesitarán hasta US$ 53.700 millones en apoyo ofrecido por el banco central suizo para mantenerse a flote. Mientras tanto, el banco First Republic recibió un salvavidas de US$ 30.000 millones este jueves de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos.

No obstante, esos salvavidas podrían no ser suficientes para mantenerlos a flote. Las acciones de Credit Suisse que cotizan en Estados Unidos cayeron casi un 7% y las acciones de First Republic se desplomaron alrededor de un 33% el viernes. Los analistas de JPMorgan escribieron esta semana que parece probable que UBS adquiera Credit Suisse.

publicidad

Las ganancias de los bancos comerciales de EE.UU. se han visto presionadas por el deterioro de la calidad de los activos, la desaceleración del crecimiento de los préstamos y el aumento de las tasas de depósito, dijo Seema Shah, estratega jefe global de Principal Asset Management.

Pero SVB y Signature Bank fueron únicos en el sentido de que gran parte de sus bases de depósito provenían en gran parte de los sectores de tecnología y una criptografía en dificultades. Estos bancos también tenían una proporción inusualmente grande de los depósitos de sus clientes en bonos del Tesoro, cuyo valor disminuyó cuando la Fed comenzó a subir las tasas de interés, dijo.

First Republic no tiene los mismos problemas que Silicon Valley Bank. Los bonos del Tesoro a largo plazo constituían el 55% de todos los activos de SVB y solo el 15% de los de First Republic.

“En última instancia, los inversores deben decidir si estas crisis individuales/idiosincrásicas se suman a preocupaciones crecientes o marcan el comienzo del contagio de la crisis”, escribió Shah en una nota la semana pasada.

Silicon Valley Bank colapsó porque sus inversionistas estaban concentrados 1:11

Otra bandera roja: estos colapsos pueden no ser totalmente idiosincrásicos.

Antes de su colapso, SVB se había convertido en el mayor prestatario del Federal Home Loan Bank en San Francisco. El personal de la Fed ha llamado al FHLB un "prestamista de último recurso". Silvergate Bank, otro banco recientemente colapsado que apoyó en gran medida al sector de las criptomonedas, también tomó prestado en gran medida del sistema FHLB, según Brookings Institution.

First Republic también ha sido un gran prestatario de la FHLB. El banco tenía alrededor de US$ 14.000 millones en préstamos de ellos a fines de 2022, frente a solo US$ 3.700 millones en 2021.

Otro banco que ha obtenido importantes préstamos FHLB en San Francisco es Western Alliance. Las acciones del banco regional también fueron tumultuosas esta semana y terminaron este viernes con una caída de más del 15%.

Eso no significa que los bancos que toman dinero del FHLB y participan en el Programa de Préstamos Bancarios a Plazo de emergencia de la Reserva Federal, que prestó US$ 12.000 millones a los bancos esta semana, estén en un gran problema.

“No hay nada de malo en utilizar herramientas de prestamista de última instancia para hacer frente a una economía sobrecalentada”, escribieron este viernes los economistas de Bank of America Ethan Harris y Shruti Mishra.

Pero levanta banderas rojas. Ha habido un fuerte aumento en los préstamos de la ventana de descuento de la Fed a US$ 153.000 millones desde US$ 5.000 millones el miércoles pasado. Esa es la mayor suma en préstamos registrados.

“El fuerte aumento en los préstamos de emergencia de los bancos de la ventanilla de descuento de la Fed habla de las tensiones de liquidez y financiamiento en los bancos, impulsadas por el debilitamiento de la confianza de los depositantes luego de una liquidación bancaria y dos colapsos bancarios”, escribieron los analistas de Moody’s la semana pasada. Los datos, puntualizaron, están "en línea con la perspectiva negativa de Moody's sobre el sistema bancario estadounidense".

Manténgase alerta, pero no se asuste: Entonces, ¿qué debe hacer un inversionista preocupado o un cliente bancario? Manténgase tranquilo, pero atento, dicen los analistas. "Mirando hacia el futuro, los inversores deberán vigilar lo que sucede en los bancos regionales con depósitos y préstamos a consumidores y préstamos a empresas", dijo Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management.