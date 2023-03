¿Qué es la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis? 6:27

(CNN) -- Bruce Willis cumplió 68 años este domingo y su esposa Emma Heming señaló el día con un mensaje sincero sobre el cuidado de alguien que vive con demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés).

“Empecé la mañana llorando, como pueden ver por mis ojos hinchados”, dijo Heming en un reel publicado en su cuenta verificada de Instagram.

En su esfuerzo continuo por crear conciencia sobre las realidades del procesamiento de un diagnóstico de demencia en la familia, Heming compartió que cree que "es importante que vea todos los lados de esto".

“Siempre recibo este mensaje donde la gente siempre me dice: ‘Oh, eres tan fuerte. No sé cómo lo haces’. No me dan opción. Ojalá lo fuera, pero también estoy criando a dos niños en esto”, dijo, refiriéndose a sus dos hijas, Mabel y Evelyn.

Heming agregó que “a veces en nuestras vidas, tenemos que ponernos nuestras bragas de niña grande y hacerlo, y eso es lo que estoy haciendo. Pero tengo momentos de tristeza todos los días, dolor todos los días y realmente lo estoy sintiendo hoy en su cumpleaños”.

La familia de Willis, incluida la exesposa Demi Moore y sus tres hijos Rumer, Scout y Tallulah, compartió una actualización en febrero de que el actor fue diagnosticado con FTD después de revelar por primera vez su diagnóstico de afasia en 2022.

Según la Clínica Mayo, la FTD es un “término general para un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas áreas del cerebro generalmente están asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje”.

Heming se ha esforzado por documentar su periplo como cuidadora de Willis y dijo en el pie de foto de la publicación del domingo que los mensajes de apoyo que lee de sus seguidores la ayudan en este sentido.

Con lágrimas, concluyó su mensaje de video diciendo que “tanto como lo hago por mí, lo hago por ustedes porque sé cuánto adoran a mi esposo”.