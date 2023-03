Aborto en El Salvador: la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza el caso "Beatriz"

Se acerca la audiencia del caso "Beatriz", clave en el debate del aborto en El Salvador 2:51

(CNN Español) –– La Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá este miércoles y jueves la audiencia por el caso de “Beatriz contra el Estado de El Salvador”, en la sede del tribunal en San José, Costa Rica.

“Beatriz” es el nombre con el que se conoce a una joven salvadoreña a quien la Corte Suprema de Justicia de ese país le negó en 2013 la posibilidad de practicarse un aborto terapéutico cuando ella tenía 22 años y llevaba 19 semanas de gestación. La joven falleció cuatro años después, en 2017, tras un accidente de tránsito.

Sin embargo, el caso "Beatriz" es clave en el debate sobre el derecho al aborto en El Salvador, un país cuya ley vigente es una de las más restrictivas al prohibir todo tipo de aborto y castigar con cárcel a la mujer y al personal médico que participen en un procedimiento de ese tipo.

En la audiencia, los magistrados escucharán las declaraciones de 42 testigos, incluidos cinco presenciales, antes de emitir una sentencia.

Organizaciones feministas de El Salvador tienen la esperanza de que, tras la audiencia de dos días, la Corte Interamericana condene al Estado salvadoreño y establezca un plazo para reformar la ley.

“Que le ordene reformar su legislación, y no solamente su legislación sino las prácticas y políticas que impiden que las mujeres puedan tener acceso a la salud sexual y reproductiva, y básicamente como decía Beatriz a vivir, que es lo que ella quería”, dijo a CNN Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El gobierno de El Salvador no ha hecho comentarios sobre la audiencia y tampoco ha respondido a la solicitud de reacciones de CNN.

En septiembre de 2021, el presidente Nayib Bukele descartó incluir cambios a los artículos que regulan el aborto, matrimonio y una muerte digna en el proyecto de reformas a la Constitución que entregaría a la Asamblea Legislativa.

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", escribió en aquel momento el mandatario en una publicación de Facebook.

Martino, que vive en Costa Rica, dice que le preocupa la posición del mandatario salvadoreño, pero confía en que acatará cualquier fallo que emita la Corte Interamericana, ya que son vinculantes para los Estados.

“En este caso, El Salvador tiene una obligación jurídica, según el derecho internacional, de acatar los fallos en los casos que lleguen a jurisdicción de este tribunal internacional”, sostiene Martino.

Por su parte, grupos que se oponen al derecho al aborto en El Salvador han pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no emita un fallo basado en lo que consideran “mentiras” y señalan a organizaciones feministas de manipular el caso para obligar a El Salvador a cambiar la ley.

Los grupos a favor del derecho al aborto y contra él han anunciado concentraciones ante la sede de la Corte Interamericana.