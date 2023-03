Tabla de impuestos del SAT en México 2023: ¿cómo calcular cuánto tengo que pagar según ingresos y estado civil?

Deducibilidad y jóvenes de 18, puntos más polémicos de la Miscelánea Fiscal 4:15

(CNN Español) -- En abril de este año llega la temporada de impuestos a México cuyo monto se definirá, como es natural, por la cantidad de ingresos que, en este caso, haya tenido una persona física en 2022. Si bien no todos los mexicanos califican para pagar impuestos, la ley establece, entre otras, una serie de normas para calcular tus pagos por concepto de tus ingresos por diferentes rubros.

El pago de impuestos de este año se calcula de acuerdo a tu régimen fiscal, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en 2021 publicó las tablas correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (IRS) para la declaración de este año.

En diciembre de 2022, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación una actualización de estos impuestos y en general de régimen tributario en México, pero esos cambios solo se verán reflejados en 2024. Más adelante hablaremos de ello.

Esta es una guía para el pago de impuestos del año 2022, que se deberán pagar en México a partir del 1 abril de 2023.

¿Quiénes deben presentar su declaración anual de impuestos?

Si eres una persona física, es decir, que obtienes ingresos a través de cualquiera de estas actividades, debes presentar tu declaración ante el SAT:

Sueldos y salarios

De un solo patrón y dejaste de recibirlo antes del 31 de diciembre.

Si además obtuviste ingresos distintos de salarios.

Si trabajaste para dos o más patrones de manera simultánea.

Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.

Si además obtuviste ingresos por indemnización o jubilación.

Si la totalidad de tus ingresos anuales por sueldo excede de 400.000 pesos mexicanos

Para ver por qué otros rubros se debe pagar impuestos en México sigue este enlace.

"No todos presentan declaración anual o están obligados", dijo a CNN Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. "Si son asalariados y sus ingresos acumulables no excedieron los 400.000 pesos mexicanos en el ejercicio 2022, no tienen obligación de presentar la declaración anual si es que solamente tuvieron esos ingresos".

Pero si una persona obtuviera ingresos extras, además de su salario, como por ejemplo honorarios por un trabajo adicional o por arrendamientos o por venta de propiedades, sí deben presentar la declaración, agregó Ríos Hernández.

Y aunque los ingresos de una persona sean bajos, aún así deben presentar declaración de impuestos, así sea en ceros, aunque esto no necesariamente signifique pagar un monto económico.

"A partir del 2022 es obligatorio que todos los mayores de edad se inscribirán en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Sin embargo, algunos se inscribieron sin obligaciones porque no tienen actividades económicas", añadió la experta.

¿Cómo calcular cuánto tengo que pagar en impuestos?

El Servicio de Administración Tributaria tiene establecidos unos montos con los que se calcula la base gravable del año a pagar, que establece según tus ingresos. El documento que se publicó en 2021 contiene las tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo del impuesto.

Así, quienes en 2022 tuvieron ingresos entre los 0 y 7.735 pesos mexicanos, deben pagar 0 pesos de impuestos. Los montos de la cuota fija de impuestos a pagar van aumentando según aumente la cantidad de dinero, según la tabla de Tarifa para el cálculo del impuesto de 2022.

La normativa permite hacer deducciones personales en la declaración anual. Estas son "gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables" en la declaración de renta anual, según el SAT.

Algunas de estas deducciones son de salud como honorarios por servicios médicos, gastos hospitalarios y medicinas, análisis y exámenes médicos, aparatos de rehabilitación, prótesis; pago de servicios de educación, según los topes del SAT; así como gastos fúnebres, intereses de créditos hipotecarios, etc.

El impuesto puede variar según los ingresos y el tipo de contribuyente —ya sean personas físicas o morales— entre el 1.0% hasta el 35% cada mes según los ingresos percibidos, según el SAT.

Los montos en esta tabla corresponden al tope de ingresos anuales para calcular el pago de impuestos.

¿Hay deducciones según el estado civil de una persona?

No en realidad. En México, a diferencia de EE.UU., por ejemplo, no se aplica una deducción de impuestos por estado civil.

Pero sí aplica, por ejemplo, una división de partes si se recibieron ingresos por bienes de una sociedad conyugal.

"Por ejemplo, si una pareja que está bajo una sociedad conyugal tiene un un inmueble y lo renta, entonces los ingresos se dividen entre los dos", dijo Ríos Hernández. Entonces, cada quien produce su propia declaración y cada quien paga su impuesto. Le sale más barato".

¿Cómo se modificarán los impuestos de 2023 que se pagarán en 2024?

A finales de 2022, el SAT publicó la nueva Miscelánea Fiscal para 2023, que significa que los nuevos valores y tarifas de impuestos se aplican a los ingresos de este año y los pagos se harán para 2024.

"En la declaración que se va a presentar en 2024 ya hay una modificación por la inflación. La ley señala que cuando la inflación exceda el 10% el acumulado desde la última actualización de la tarifa, se vuelva a actualizar", dice la experta.

La última vez que se modificó la Miscelánea Fiscal fue en 2021 y desde finales de ese año hasta diciembre de 2022 (ese año fue de 7,82%), la inflación acumulada de los dos años excedía el 10%, por eso se actualizó la tarifa.

"Con la inflación se actualizó y entonces las personas en 2024, si en 2023 ganan lo mismo que en 2022, van a pagar menos impuestos", dijo Ríos Hernández.