La madre de Stephen Smith.

(CNN) -- Los abogados de la familia de Stephen Smith señalaron que sus esfuerzos por exhumar el cuerpo del joven de 19 años se centran en brindarle a su madre respuestas sobre lo que lo llevó a la muerte, y no tienen nada que ver con la familia de Alex Murdaugh.

“Esto no es un 'Alex Murdaugh 2.0', ni ningún 'Murdaugh 2.0'”, dijo Eric Bland, abogado de la madre de Smith, a periodistas en una conferencia de prensa virtual este lunes. “Este es el caso Stephen Smith 2.0. Se trata de Stephen”.

La madre de Smith y sus abogados anunciaron que pedirían a un tribunal que su cuerpo, descubierto en julio de 2015 en medio de una carretera del condado Hampton, Carolina del Sur, fuera exhumado para una autopsia privada, en busca de lo que una página de GoFundMe describió como "una nueva mirada imparcial a su cuerpo y una determinación precisa de la causa de muerte basada en hechos”.

“Creemos que no murió en esa carretera esa fatídica noche”, dijo Eric Bland este lunes. “Pensamos que hubo otras razones y otras causas que provocaron su muerte”.

“Nuestro trabajo no es averiguar quién lo hizo”, agregó. “Eso no es lo que hacemos, no somos fuerzas del orden público, no estamos llevando adelante un caso penal… Lo que realmente estamos tratando de hacer es dar respuestas a una madre”.

La muerte de Smith inicialmente se consideró un accidente vial con fuga del responsable, pero la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur (SLED, por sus siglas en inglés) anunció en junio de 2021 que reabrirían la investigación sobre su muerte en función de información obtenida mientras se investigaban los asesinatos de la esposa y el hijo de Alex Murdaugh. El exabogado caído en desgracia fue declarado culpable de sus asesinatos a principios de este mes y condenado a cadena perpetua.

Las autoridades no han revelado ninguna conexión entre la muerte de Smith y la familia Murdaugh. La conferencia de prensa de este lunes se produjo el mismo día en que el hijo sobreviviente de Murdaugh, Buster Murdaugh, emitiera un comunicado en el que rechazaba los “rumores maliciosos” y negaba cualquier participación en la muerte de Smith. Bland dijo este lunes que los abogados de la familia de Smith no “se permitirían rumores y especulaciones”.

SLED confirmó que continuó con la investigación en un comunicado este domingo, y le dijo a CNN: “Hemos progresado en la investigación de la muerte de Stephen Smith; sin embargo, esta investigación permanece activa y en curso”.

Los abogados cuestionan la supuesta escena de la muerte de Smith

La familia de Smith ha recaudado más de US$ 60.000 a través de GoFundMe para volver a investigar las causas que rodearon su muerte, y los abogados prometieron este lunes total transparencia al contratar a un equipo de expertos para volver a investigar el caso.

El primer paso en ese proceso, dijeron, es solicitar a un tribunal que demuestre que hay una buena razón para exhumar el cuerpo del estudiante de enfermería de 19 años.

“Vamos a tener que presentar una petición al tribunal, mostrar hechos que indiquen que un nuevo par de ojos, una nueva autopsia, pueden arrojar una conclusión diferente: que Stephen no fue asesinado en Sandy Run Road en el condado de Bamberg, que tal vez él fue asesinado en otro lugar”, dijo Bland.

Ronnie Richter, otro abogado, señaló que los hechos del caso y la escena donde se encontró a Smith abren motivos para dudar.

“No había marcas de neumáticos alrededor de su cuerpo. No se encontraron restos de vehículo. Sus zapatos sueltos aún estaban en sus pies”, dijo Richter, y señaló que el automóvil de Smith estaba ubicado a unos 4,8 kilómetros de distancia sin la tapa de la gasolina.

“Si bien parece que su automóvil se descompuso y que habría caminado para pedir ayuda, nunca pidió ayuda desde el teléfono celular que se encontró en su ropa”, dijo Richter. “Sandy Smith nunca ha aceptado la conclusión de la investigación superficial que siguió a su muerte, que concluyó que su muerte fue el resultado de un atropello con fuga”.

Sandy Smith dijo que su hijo no habría caminado por el camino a casa, sino por el bosque o por un campo de maíz cercano.

“Se habría asegurado de que nadie lo viera”, dijo, y tampoco habría dejado su billetera en su automóvil. “Y al menos habría llamado a su hermana, porque ella era la más cercana a la casa”.

Bland planteó la idea de que Smith fue atacado porque era gay y les dijo a los periodistas que el joven "tenía que vivir una vida secreta".

“Ser joven y gay en Lowcountry no fue algo fácil. No es fácil hoy, ciertamente no era fácil en 2015”, dijo Bland. “Estaba orgulloso de ser gay. Sin embargo, tenía que ser cauteloso. Y las personas que tienen que ser cautelosas tienen que ser reservadas”.

La investigación también implicará analizar la vida de Smith, agregó Bland, y qué tipo de comunicación tuvo el adolescente y con quién se comunicó en los días previos a su muerte. Todo lo que se sepa, dijo Bland, se compartirá con las fuerzas del orden.

Buster Murdaugh emite declaración

Poco antes de la conferencia de prensa de este lunes, Buster Murdaugh emitió su propia declaración negando cualquier participación en la muerte de Smith. Las autoridades no han vinculado públicamente a Buster Murdaugh con el caso.

“Hice lo mejor que pude”, dijo, “para ignorar los rumores maliciosos sobre mi participación en la trágica muerte de Stephen Smith que continúan publicándose en los medios mientras lamento los brutales asesinatos de mi madre y mi hermano. Los quiero mucho y los extraño terriblemente”.

“Estos rumores sin fundamento sobre mi relación con Stephen y su muerte son falsos”, dijo Buster Murdaugh. “Niego inequívocamente cualquier participación en su muerte, y mi corazón está con la familia Smith”.

Cuando se le preguntó sobre la declaración de Buster durante la conferencia de prensa, Richter dijo: “No hemos mencionado el nombre de Buster ni una sola vez. No se trata de Buster Murdaugh. Se trata de Stephen Smith, de tratar de obtener respuestas a las preguntas para las que su madre necesita respuestas desesperadamente”.