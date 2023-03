Bed Bath & Beyond lanza su propia marca de bajo precio 1:01

(CNN) -- Bed Bath & Beyond está quitando sus grandes letreros azules, limpiando los pasillos de ropa de cama y cerrando 400 tiendas mientras trata de evitar la bancarrota.

Cadenas como TJ Maxx, HomeGoods y Ross ya han ocupado las tiendas vacías. Burlington, Five Below, Nordstrom Rack y el gimnasio económico Planet Fitness también pueden llenar los espacios, dicen los propietarios de tiendas minoristas y los analistas de bienes raíces.

Los bienes raíces de Bed Bath & Beyond son un recurso precioso y escaso para minoristas, gimnasios y cualquier otra persona que necesite espacio amplio. Hubo poco desarrollo minorista nuevo desde la crisis financiera de 2008 y el aumento de las compras en línea, y las tasas de vacantes están en mínimos históricos.

“El comercio electrónico ahuyentó a mucha gente de construir tiendas minoristas”, dijo Brandon Isner, jefe de investigación minorista de CBRE, una firma de bienes raíces comerciales. “Muchas propiedades inmobiliarias excelentes estarán disponibles en un mercado donde no ha habido vacantes. Los minoristas no tardarán mucho en ocupar esos espacios”.

Particularmente en un mercado inmobiliario comercial ajustado, las malas noticias para una marca significan una oportunidad para otra.

“Para nosotros, la mayor fuente de nuevas ubicaciones de tiendas proviene de otros minoristas que cierran tiendas”, dijo Michael O'Sullivan, CEO de Burlington, en una llamada de analista en febrero. “Muchas de nuestras ubicaciones más productivas fueron anteriormente Circuit City o Toys 'R' Us o Sports Authority”.

La construcción comercial y las vacantes, en mínimos históricos

El espacio para tiendas es increíblemente escaso en este momento, y esa es una tendencia constante: la construcción total de bienes raíces comerciales minoristas alcanzó un nuevo mínimo en 2022 por tercer año consecutivo, según CBRE.

Y para los espacios existentes, la tasa de disponibilidad de espacios comerciales cayó al 4,9 % a fines de 2022, el nivel más bajo desde que CBRE comenzó a rastrear el mercado en 2005.

Por lo tanto, Bed Bath & Beyond tiene mucho que ofrecer a los posibles arrendatarios.

La compañía tiene tiendas en los 50 estados, con la mayoría en áreas densamente pobladas en California, Texas, Nueva Jersey y Florida. Además, la mayoría de sus tiendas se encuentran en los suburbios de ciudades medianas y grandes y tienen menos de poco más de 4.500 metros cuadrados, todas las cuales son cualidades atractivas en el comercio minorista, ya que las marcas tienden hacia espacios más pequeños para ahorrar en alquiler, mano de obra y otros gastos generales.

“Hay un buen interés por las tiendas Bed Bath & Beyond que están cerrando dadas las ubicaciones deseables” y un tamaño promedio de alrededor de 2.700 metros cuadrados, dijeron analistas minoristas de Telsey Advisory Group en una nota a los clientes.

En algunos casos, los propietarios también están ansiosos por reemplazar los viejos contratos de arrendamiento de Bed Bath & Beyond porque la compañía estaba pagando un alquiler por debajo del mercado en ciertos lugares, dijeron los analistas de Telsey Advisory Group.

¿Qué empresas están creciendo?

Bed Bath & Beyond ha caído en el “apocalipsis minorista” durante la última década, pero muchas cadenas siguen creciendo.

El crecimiento ha sido más pronunciado en el segmento de descuento del comercio minorista, ya que los compradores con presupuestos ajustados buscan precios bajos. Otras empresas utilizan sus tiendas para enviar pedidos en línea a los clientes, lo que puede ser más eficiente que entregar pedidos desde los almacenes.

De hecho, a pesar de la alta inflación y un retroceso en las ventas minoristas, las aperturas de tiendas físicas superaron los cierres el año pasado por primera vez desde 2016, según Coresight Research.

Y hasta ahora, los anuncios de apertura de tiendas han superado los cierres de tiendas este año, dice la firma, con Dollar General, Family Dollar, Dollar Tree y Five Below a la cabeza.

Pero no solo los minoristas buscan espacio y disfrutan del crecimiento.

Discount gym Planet Fitness está abriendo alrededor de 200 nuevos gimnasios al año.

“Los sitios de Bed Bath and Beyond son interesantes para nosotros y estamos explorando las oportunidades disponibles con nuestros franquiciados”, dijo un vocero a CNN. La compañía abrió previamente gimnasios en antiguas tiendas de dos marcas que se declararon en quiebra: Toys 'R' Us y Sears.

Un fideicomiso de inversión en bienes raíces que posee nueve tiendas Bed Bath & Beyond, Federal Realty, actualmente está hablando con cadenas como TJX, Burlington, Ross, Nordstrom Rack, Container Store y otras sobre mudarse a espacios Bed Bath & Beyond. Una vez que se finaliza un acuerdo, el nuevo minorista suele tardar entre 18 y 24 meses en abrir.

“Nos sentimos bastante optimistas en base a la demanda que hemos visto de que podremos liberar todos estos espacios a otros minoristas”, dijo Lance Billingsley, vicepresidente senior de arrendamiento ancla de la compañía.

También cree que Bed Bath & Beyond no podrá evitar la bancarrota o la liquidación, lo que daría lugar a más vacantes.

Mientras tanto, otro minorista de artículos para el hogar, Tuesday Morning, cerrará más de 250 tiendas este año. A&G Real Estate Partners está subastando los arrendamientos de las tiendas, que tienen entre 930 y 1.860 metros cuadrados, dijo Mike Matlat, director gerente sénior de A&G.

Las cadenas de descuento están interesadas en mudarse a esos espacios porque son pequeños y ya están construidos, dijo Matlat.

“Sin muchos desarrollos nuevos, el crecimiento de todos provendrá del espacio de segunda generación”, dijo.