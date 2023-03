Lasso revela por qué "Eva" es la mejor canción que ha escrito 3:30

(CNN Español) – Esta semana nuestros estrenos musicales están encabezados por el colombiano Manuel Turizo, quien presentó su disco “2000”.

La venezolana Elena Rose también figura en el listado con una canción de amor a los hombres. La "mujer de fuego", Olga Tañón debuta este año en nuestra lista con un tema de fusión tropical. Piso 21, Justin Quiles, Ryan Castro, entre otros, también son parte de nuestro recuento de nueva música.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más destacados. Mira la lista de estos lanzamientos musicales y sus videos.

Estrenos musicales de la semana

Manuel Turizo, “2000” (álbum)

Hace dos semanas Manuel Turizo aparecía en nuestra lista de estrenos musicales con “Merengue”, su colaboración junto al artista estadounidense Marshmello. Hoy regresa con “2000” (La Industria Inc), su tercer álbum de estudio.

"2000 es un álbum cargado de la esencia y encanto de Manuel Turizo. Muchas de las canciones fueron co-escritas por el mismo artista, con la producción de nombres como Slow Mike, Jorge Emiliano, Nico Cotton, Edgar Barrera, Julián Turizo y más, bajo las alas del sello disquero La Industria INC.", comparte Sony Music Latin a través de un comunicado.

La producción, de 15 canciones, cuenta con temas que ya han sido éxitos musicales como “La bachata” y “Éxtasis”.

Feid, “Remix exclusivo”

El cantante colombiano Feid regresa a nuestra lista de estrenos con su primera canción del año, “Remix exclusivo”.

Según Universal Music, casa disquera de Feid, el tema se divide en dos partes, similar a lo que el originario de Medellín hizo con su tema "Vacaciones". La canción comienza con Ferxxo "reflexionando de una relación que no funciono, pero aún Feid continúa tratando de acercarse a la chica, aunque ella ya está con otra persona”, dice el comunicado.

La canción es producida por Jowan, Sky y Wain.

El lanzamiento de Feid se da a la par que anunció (y agotó) una gira por Estados Unidos. Se trata del "Ferxxo Nitro Jam Underground Tour", que inicia el 20 de abril en Seattle y finaliza el 17 de junio en Orlando. En total, Feid visitará 29 ciudades de Estados Unidos.

Elena Rose, “El hombre”

La cantante venezolana Elena Rose presentó la semana pasada “El hombre”, su primer sencillo del año.

Se trata de una canción de amor y los sentimientos que una mujer siente por ese hombre de su vida.

El videoclip del tema fue dirigido por Stephany Jiménez.

Ryan Castro feat. De La Ghetto, “X un beso”

Colombia y Puerto Rico se unen y todo “X un beso”, la colaboración entre Ryan Castro y De La Ghetto.

En un comunicado, Castro dijo que esta es una colaboración soñada ya que De La Ghetto ha sido una influencia en su carrera. El cantante colombiano dijo que cuando lo conoció ya tenía la canción. "De inmediato se quiso sumar", dice el comunicado.

El tema promete en convertirse en uno de los favoritos de las discotecas latinas.

Olga Tañón, “Perro arrepentido”

Cerramos el listado principal de nuestros estrenos musicales de la semana con “La mujer de fuego”. Olga Tañón presenta “Perro arrepentido”, una fusión tropical urbana.

“Es un tema con el cual me identifiqué desde que lo escuché, me disfruté el proceso de producción musical y visual porque quisimos hacerlo diferente; no les voy a adelantar nada más, escúchenlo y me dejan saber”, compartió la cantante a través de un comunicado.

El tema fue compuesto por Rodolfo Barreras, quien escribió otro de los éxitos de Tañón, “Es mentiroso”.

Otros estrenos musicales destacados

Justin Quiles, Natti Natasha, Omar Courtz, "En bajita"

Zion y Lennox feat. Adriel Favela, “Nos matamos”

Lola Índigo, “La santa”

Piso 21, “Sueltas”

Sofía Castro, “Tengo que partir”

Lenier feat. Yomo, “Corazón callejero”

Zulia feat. Fuego, “Acabo de gastar”

Gerardo Ortiz y Luis R Conriquez, “Disimulando”

Wiplash, “Adictos”

Luis Figueroa, “La luz”